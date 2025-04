Opstellingen TOTO KNVB Beker-finale bekend: Jordy Clasie niet in basiselftal AZ tegen Go Ahead Eagles

AZ en Go Ahead Eagles hebben hun opstellingen bekendgemaakt voor de TOTO KNVB Beker-finale. Bij AZ ontbreekt Jordy Clasie in de basis en verschijnt de van een blessure herstelde Sven Mijnans voor het eerst sinds 20 februari aan de aftrap. Go Ahead treedt met de verwachte namen aan. Het duel om de beker en een Europa League-ticket begint om 18.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Rome-Jayden Owusu-Oduro moet de nul zien te houden voor AZ en wordt achterin bijgestaan door verdedigers Seiya Maikuma, Wouter Goes, Bruno Martins Indi en David Møller Wolfe.

Peer Koopmeiners en Kees Smit vormen het blok op het Alkmaarse middenveld, waarop Mijnans de 10 is. De linkspoot maakte vorige week zijn rentree tegen Heracles Almelo en deed de volledige tweede helft mee.

Voorin kiest trainer Maarten Martens niet voor Ibrahim Sadiq. Op rechts gaat de voorkeur uit naar Ernest Poku, en Ruben van Bommel (links) flankeert spits Troy Parrott.

Bij Go Ahead is Jari De Busser de aangewezen goalie. De Belg ziet een viermansverdediging voor zich staan: Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer en Aske Adelgaard.

Op het middenveld zal het meeste gevaar vermoedelijk komen van Victor Edvardsen. De Zweedse sterkhouder krijgt rugdekking van Enric Llansana en Evert Linthorst.

Ter hoogte van Edvardsen zijn Oliver Antman (rechts) en Mathis Suray (links) de flankspelers van Go Ahead in De Kuip. Milan Smit is de aangewezen spits.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Poku, Parrott, Van Bommel.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Llansana, Edvardsen, Linthorst; Antman, Smit, Suray.