Opstellingen Real en City bekend: uitblinker Rüdiger verhuist naar de bank

Woensdag, 17 mei 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:48

De opstellingen van Real Madrid en Manchester City zijn bekend. Real-trainer Carlo Ancelotti kiest in de return van de halve finale van de Champions League voor de verwachte namen. Ten opzichte van het heenduel (1-1) keert Éder Militão terug in de basis. De Braziliaan was toen nog geschorst. Antonio Rüdiger verhuist naar de bank. De Duitser was vorige week nog de baas over Erling Braut Haaland. Aan de kant van City vallen er ten opzichte van de wedstrijd in Madrid geen wijzigingen waar te nemen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Ederson staat onder de lat bij City. De verdediging wordt van rechts naar links gevormd door Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias en Manuel Akanji. Laatstgenoemde neemt de plek in van Nathan Aké, die er wegens een hamstringblessure niet bij is. Trainer Josep Guardiola kiest op het middenveld voor Rodri, Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan. Spits Haaland wordt geflankeerd door Bernardo Silva (rechts) en Jack Grealish (links).

Thibaut Courtois verdedigt het doel van de Madrilenen. De Belg ziet het centrale duo Militão en Alaba voor zich staan. Dani Carvajal (rechts) en Eduardo Camavinga (links) bekleden de backposities. Federico Valverde, Toni Kroos en Luka Modric vormen het middenveld. Karim Benzema is de spits van dienst. De Fransman wordt vanaf rechts geflankeerd door Rodrygo, terwijl Vinícius Júnior aan zijn linkerzijde staat.

Nadat City zondag met 0-3 won bij Everton, werd het weekend nog veel mooier na de 0-3 nederlaag van Arsenal tegen Brighton & Hove Albion. De treble is zodoende weer een stap dichterbij gekomen voor de ploeg van Guardiola. Met het oog op de return tegen Real liet de oefenmeester sterspeler De Bruyne tegen Everton de hele wedstrijd op de bank, terwijl Bernardo Silva en Grealish invielen. Real zal zich van zijn beste kant moeten laten zien, daar City zijn laatste vijftien thuiswedstrijden won. Bovendien zijn the Citizens al sinds september 2018 in eigen huis ongeslagen in de Champions League. Naast de 2 gelijke spelen werd er 22 keer gewonnen, onder meer vorig seizoen in de eerste halve finale tegen Real (4-3).

Real speelde in de heenwedstrijd een prima tweede helft tegen City, waardoor de 1-1 van De Bruyne extra zuur aanvoelde. Real nam het tot op heden vier keer op in Manchester tegen City en wist nog nooit te winnen in het Etihad Stadium. Tweemaal won City, terwijl er net zo vaak gelijk werd gespeeld. De laatste twee wedstrijden vielen de kant van City op. Afgelopen weekend won Real in LaLiga met een B-elftal met 1-0 van Getafe. Benzema, Alaba, Carvajal, Rodrygo en Rüdiger kwamen toen niet in actie. Zorgenpuntje: Real verloor zijn laatste twee uitwedstrijden. Zowel bij Girona (4-2) als Real Sociedad (2-0) ging het mis. De Koninklijke weet echter als geen ander dat de Champions League andere koek is.

