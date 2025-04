Opstelling Real Madrid: vertrouwd gezicht op tijd fit voor Champions League-kraker tegen Arsenal

Real Madrid heeft zoals gebruikelijk ruim voor de start van de wedstrijd zijn opstelling wereldkundig gemaakt. Thibaut Courtois is weer helemaal fit en keert terug in de basis voor de Champions League-kraker tegen Arsenal. De wedstrijd in het Emirates Stadium begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Courtois neemt na drie wedstrijden afwezigheid zijn vertrouwde plek onder de lat in. Het centrale duo Antonio Rüdiger - Raúl Asencio wordt bijgestaan door backs Federico Valverde (rechts) en David Alaba (links).

Het blok op het middenveld wordt gevormd door Luka Modric en Eduardo Camavinga, terwijl Jude Bellingham dichter tegen de spitsen aan zal spelen.

In de voorhoede zijn er geen verrassingen waar te nemen. Kylian Mbappé staat in de spits en wordt geflankeerd door de Brazilianen Rodrygo (rechts) en Vinícius Júnior (links).

Real Madrid kan in Londen geen beroep doen op de geblesseerden Dani Carvajal, Dani Ceballos, Éder Militão, Ferland Mendy, Andriy Lunin en de geschorste Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid heeft wat recht te zetten na de nederlaag afgelopen zaterdag tegen Valencia (1-2). Door die ketser staat het in LaLiga vier punten achter koploper FC Barcelona, maar de Champions League is bij uitstek de competitie voor Real Madrid om sportieve wraak te nemen.

''We hebben ons goed voorbereid'', verzekerde Ancelotti. ''We spelen tegen een heel complete ploeg, die in een laag blok kan spelen en goed is in de tegenaanval. Maar wij hebben een duidelijke aanpak. Nu moeten we het nog uitvoeren''.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Camavinga, Bellingham, Modric; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.