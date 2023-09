Opstelling Oranje voor cruciale wedstrijd tegen Grieken zit vol verrassingen

Donderdag, 7 september 2023 om 19:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:47

Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het duel met Griekenland bekendgemaakt. De plek van de geblesseerde Memphis Depay in de punt van de aanval wordt ingenomen door Wout Weghorst. Koeman lijkt het systeem om te gooien en aan te treden in een 3-4-3-formatie. Het duel in het Philips Stadion begint om 20:45 uur en is te zien op NPO 3.

Mark Flekken begint onder de lat bij Oranje. De doelman ziet een driemansdefensie voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk, Nathan Aké. Marten de Roon vormt een koppel op het middenveld met Frenkie de Jong, terwijl Denzel Dumfries en Daley Blind respectievelijk rechts en links op het middenveld staan. Xavi Simons speelt als rechtsbuiten, terwijl Wout Weghorst in de spits staat. Cody Gakpo speelt vanaf de linkerflank.

Koeman verklapte woensdag op de persconferentie al de naam van één basisklant: Flekken. De doelman van Brentford krijgt de voorkeur boven concurrenten Andries Noppert en Bart Verbruggen. "Omdat ik vind dat hij dat verdient. Hij is voor een langere periode fit en in vorm. Hij is ook al langer bij deze groep geweest", verklaarde de oefenmeester zijn keuze. Tegenvaller voor Oranje is het ontbreken van Memphis. De aanvaller verkeerde in uitstekende vorm bij Atlético Madrid, waar hij recent geblesseerd raakte tijdens het gewonnen duel met Rayo Vallecano (0-7). Oranje is de EK-kwalificatiereeks matig begonnen met een nederlaag tegen Frankrijk (4-0) en een kleine zege op voetbaldreumes Gibraltar (3-0).

In tegenstelling tot Nederland is Griekenland in opperbeste stemming afgereisd naar Eindhoven. De ploeg van bondscoach Gustavo Poyet won net als Oranje met 0-3 van Gibraltar, terwijl het duel met directe concurrent Ierland ook werd gewonnen (2-1). In Frankrijk werd er vervolgens slechts met 1-0 verloren door een penalty van Kylian Mbappé. Fikse tegenvaller voor de Europees kampioen van 2004 is het ontbreken van Konstantinos Mavropanos. De verdediger van West Ham United pakte rood in Parijs en is dus geschorst. De selectie herbergt met Pantelis Hatzidiakos (ex-AZ), Georgios Giakoumakis (ex-VVV-Venlo), Vangelis Pavlidis (AZ) en Tasos Douvikas (ex-FC Utrecht) de nodige Eredivisie-bekenden.

Opstelling Nederland: Flekken; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Simons, Weghorst, Gakpo.

Opstelling Griekenland: n.n..b