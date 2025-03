Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de returnwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De bondscoach weet na enig nadenken wie de geschorste Jorrel Hato vervangt als linksback. De aftrap in het Mestalla in Valencia is om 20:45 uur Nederlandse tijd en het kwartfinaleduel wordt live uitgezonden door de NOS.

Bart Verbruggen ging donderdag niet vrijuit bij de late 2-2 van de Spaanse invaller Mikel Merino. Desondanks staat de doelman van Brighton & Hove Albion drie dagen later weer onder de lat bij het Nederlands elftal.

Lutsharel Geertruida, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Ian Maatsen vormen de achterhoede van Oranje op Spaanse bodem. Maatsen meldde zich vrijdag in het trainingskamp van Oranje vanwege de schorsing van Jorrel Hato en het ziek afhaken van Jurriën Timber. Aan de verdediger van Aston Villa de taak om rechtervleugelaanvaller Lamine Yamal in toom te houden.

Het middenveld dat donderdag indruk maakte in Rotterdam blijft intact. Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders, die op fraaie wijze de 2-1 verzorgde tegen de Europees kampioen, zijn de controleurs bij het Nederlands elftal. Justin Kluivert krijgt wederom de nummer 10-positie toebedeeld van Koeman.

De in De Kuip uitblinkende Jeremie Frimpong mag het opnieuw laten zien op de rechterflank. Cody Gakpo, die de belangrijke 1-1 verzorgde, start op de linkerflank. Memphis Depay is net als in de heenwedstrijd de aanvalsleider van het Nederlands elftal.

De geluiden dat Spanje zich donderdag inhield in de eerste ontmoeting deed Koeman zaterdag op een persmoment af als onzin. ''Dat is ook een beetje Nederlands. Als er één goed is, ligt het aan de tegenstander die niet goed is. Ja, ik vind dat lulkoek.''

''Spanje wilde gewoon vanaf het eerste moment winnen. En dat deden ze met heel veel goede spelers, en wissels doorgevoerd. Dus nee. Maar laat ik me daar maar stil over houden'', beet Koeman op zijn tong.

Opstelling Spanje: Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruíz, Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Williams.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Memphis, Gakpo.