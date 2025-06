Opstelling Jong Oranje: Michael Reiziger wijst vervangers van Ruben van Bommel, Kenneth Taylor en Devyne Rensch aan

Michael Reiziger heeft de opstelling van Jong Oranje bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Jong Engeland. Ernest Poku, Antoni Milambo en Neraysho Kasanwirjo zijn de vervangers van de geschorsten Ruben van Bommel, Kenneth Taylor en Devyne Rensch. De eerste halve finale van het EK begint om 18.00 uur en is live te volgen via Ziggo Sport.

Robin Roefs verdedigt wederom het doel. De keeper van NEC ziet de defensie voor hem bestaan uit Kasanwirjo, Rav van den Berg, Jorrel Hato en Ian Maatsen.

Ryan Flamingo begint wederom op de nummer 6-positie. Luciano Valente en Milambo spelen naast de verdediger van PSV. Million Manhoef, Thom van Bergen en Poku moeten voorin voor het gevaar zorgen.

Reiziger kan tegen de leeftijdsgenoten van Engeland niet beschikken over Rensch, Taylor en Van Bommel. De twee eerstgenoemden, de meest ervaren spelers uit de selectie, pakten tegen Jong Portugal hun tweede gele kaart van dit EK.

Van Bommel pakte twee gele kaarten in twee minuten tegen de Portugezen en moet daarom woensdagavond brommen. Poku viel in de kwartfinale in en was goed voor de enige treffer van de wedstrijd. Jong Oranje trok de zege toen met tien man over de streep.

Opstelling Jong Oranje: Roefs; Kasanwirjo, Van den Berg, Hato, Maatsen; Valente, Flamingo, Milambo; Manhoef, Van Bergen, Poku.

Opstelling Jong Engeland: Beadle; Livramento, Cresswell, Quansah, Hinshelwood; Anderson, Elliot, Scott; Stansfield, McAtee, Hutchinson.