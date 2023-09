Opstelling Feyenoord is binnen: Slot heeft géén verrassingen in petto

Dinsdag, 19 september 2023 om 19:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

De opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Celtic is bekend. Trainer Arne Slot kan niet beschikken over Santiago Giménez en Ayase Ueda, waardoor hij voor Yankuba Minteh in de punt van de aanval kiest. Het duel in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Timon Wellenreuther verdedigt het Rotterdamse doel. De sluitpost ziet Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman voor zich staan. Quinten Timber en Mats Wieffer zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Calvin Stengs op 10 geposteerd staat. Gelegenheidsspits Minteh wordt geflankeerd door Igor Paixão (rechts) en Luka Ivanusec (links).

Feyenoord boekte in het weekend een afgetekende zege op sc Heerenveen (6-1) en kijkt dus met veel vertrouwen uit naar het duel met Celtic. Slot weet al een tijdje dat hij niet kan beschikken over Giménez (geschorst) en Ueda (geblesseerd) en liet maandag op de persconferentie min of meer al los dat Minteh zou starten. "Ik denk dat iedereen die hier zit wel weet wie er in het elftal zullen komen. Dan staan er drie spelers voorin die alle drie in de spits kunnen spelen, alle drie linksbuiten kunnen spelen en twee van de drie ook nog eens rechtsbuiten.”

Net als Feyenoord tankte ook Celtic het nodige vertrouwen in het weekend. Dundee FC werd door drie doelpunten na rust aan de kant gezet (3-0). “Ieder team op dit niveau zal een lastige tegenstander zijn”, vertelde manager Brendan Rodgers op de persconferentie. "Feyenoord is kampioen van Nederland en heeft een geweldige historie in dit land. We weten wat voor uitdaging ons te wachten staat, maar we kijken ernaar uit.” Het affiche Feyenoord - Celtic staat bekend als de finale van de Europa Cup I in 1970, die de Rotterdammers met 2-1 wonnen. Daarmee werd Feyenoord de eerste Nederlandse club die beslag legde op de hoogste Europese clubprijs.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Minteh, Ivanusec.

Opstelling Celtic: Hart; Johnston, Lagerbielke, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Palma; Hatate, Furuhashi, Maeda.