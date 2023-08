Opstelling FC Twente: Vlap neemt plaats in van geblesseerde Steijn

Donderdag, 10 augustus 2023 om 18:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:16

FC Twente neemt het donderdagavond in de derde voorronde van de Conference League in eigen huis op tegen FC Riga en trainer Joseph Oosting heeft de opstelling inmiddels bekend gemaakt. Zowel Sem Steijn als Gijs Smal is niet inzetbaar, waardoor Michel Vlap start en Joshua Brenet naar de linksbackpositie doorschuift. Twente - Riga begint om 20.00 uur en is te zien bij Veronica.

Met name de afwezigheid van Steijn zal zich laten voelen bij FC Twente. De aanvallende middenvelder was de topscorer in de voorbereiding en maakte beide treffers in het tweeluik met Hammarby IF. Steijn kreeg in Stockholm last van de enkel, leek het duel met Riga te halen, maar moet toch passen. Hij wordt op de 10-positie vervangen door Michel Vlap, waardoor Ricky van Wolfswinkel het op linksbuiten mag laten zien in de Grolsch Veste.

Smal moest vorige week in Stockholm de strijd een kwartier voor tijd staken, maar had goede hoop op een snel herstel. Twente maakte dinsdag echter bekend dat de kwetsuur dusdanig ernstig is dat hij de komende weken niet inzetbaar is. Dat betekent dat Smal sowieso het tweeluik met Riga aan zich voorbij moet laten gaan en de competitiestart mist. Van Steijn is ook nog niet zeker of hij kan aantreden tegen Almere City zondag.

Oosting lost het ontbreken van Smal op door Joshua Brenet naar de linkerkant te halen. Zijn positie rechts achterin wordt overgenomen door Alfons Sampsted. Michel Sadílek was een andere optie op de linksbackpositie, maar hij behoudt zijn controlerende rol op het middenveld. Hij krijgt daar assistentie van Vlap en Mathias Kjølø. Robin Pröpper, die tegen Hammarby eveneens uitviel, is op tijd fit. Hij vormt het hart van de defensie met Mees Hilgers. Van Wolfswinkel en en Daan Rots moeten voorin voor de aanvoer zorgen richting Manfred Ugalde.

Oosting wil van onderschatting niets weten, zo liet hij weten tijdens de persconferentie. "Ze zijn wel een beetje te vergelijken met Hammarby. Ze spelen ook 5-3-2 en gaan veel uit van de lange bal." De van RKC Waalwijk overgekomen oefenmeester heeft het Champions League-duel van PSV als voorbeeld gesteld hoe het moet. "Daar heb ik bij de jongens wel even aan gerefereerd. We moeten proberen om het thuis zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen."

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Hilgers, Brenet; Sadílek, Kjølø, Vlap; Rots, Ugalde, Van Wolfswinkel.

Opstelling Riga n.n.b.