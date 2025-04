Opstelling Arsenal: Jurriën Timber staat voor nieuwe test tegen Vinícius Júnior

In navolging van Real Madrid heeft ook Arsenal zijn opstelling bekendgemaakt voor de return in de kwartfinale van de Champions League. Ten opzichte van de 3-0 overwinning in de heenwedstrijd verandert manager Mikel Arteta niets. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

David Raya staat onder de lat bij Arsenal. Oranje-international Jurriën Timber, die vorige week met vlag en wimpel slaagde voor zijn test tegen Vinícius Júnior, staat opnieuw tegenover de Braziliaan. Jakub Kiwior, William Saliba en Myles Lewis-Skelly completeren de defensie.

Bij Arsenal zullen de ogen met name gericht zijn op Declan Rice. De Engelsman met Ierse roots speelde vorige week de wedstrijd van zijn leven met twee wonderschone en bovendien rake vrije trappen. Martin Ødegaard en Thomas Partey completeren deze linie.

Net als Rice maakte ook Mikel Merino indruk met een fraai doelpunt in de heenwedstrijd. De valse spits wordt voorin bijgestaan door sterspeler Bukayo Saka en Gabriel Martinelli.

“Veel clubs hebben hun geschiedenis opgebouwd door het vaak te doen, vaak te proberen, soms te falen, soms succesvol te zijn”, blikte Arteta vooruit op de persconferentie. De Champions League is dé prijs die ontbreekt in de prijzenkast van the Gunners.

“Vorig jaar hebben we een ervaring opgedaan (in de kwartfinale van de Champions League, red.). Daarmee willen we dit seizoen beter presteren en dat gebruiken om de halve finale te bereiken.”

“Het zou pas de derde keer in de geschiedenis van onze voetbalclub zijn”, weet Arteta. Vorig seizoen verloor Arsenal over twee wedstrijden nipt van Bayern München (2-2, 1-0). In 2006 reikte Arsenal tot de finale, die na een vroege rode kaart voor Jens Lehmann in het laatste kwartier toch verloren ging tegen FC Barcelona (1-2).

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Kiwior, Saliba, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.