Opstelling Arsenal: Arteta durft het aan met Bukayo Saka tegen Real Madrid

In navolging van Real Madrid heeft ook Arsenal zijn opstelling wereldkundig gemaakt. Jurriën Timber verschijnt aan de aftrap, net als Bukayo Saka. Voor de aanvaller betekent het zijn eerste basisplaats sinds 21 december. Saka maakte vorige week zijn rentree tegen Fulham en scoorde prompt. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.

David Raya is de Arsenal-doelman in het Emirates Stadium. Centrumverdedigers William Saliba en Jakub Kiwior worden ondersteund door backs Timber (rechts) en Myles Lewis-Skelly (links).

Controleurs Declan Rice en Thomas Partey worden op 10 bijgestaan door de meer aanvallend ingestelde Martin Ødegaard. Saka, die sinds zijn rentree in de selectie al tweemaal inviel en zelfs een keer scoorde, is de rechtsbuiten in Londen. Gabriel Martinelli is de linksbuiten, Mikel Merino de valse spits.

Net als Real Madrid mist ook Arsenal de nodige belangrijke spelers. Riccardo Calafiori, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Kai Havertz en Takehiro Tomiyasu zijn geblesseerd, terwijl Raheem Sterling een schorsing moet uitzitten.

Voor Arsenal is de Champions League vrijwel zeker de laatste mogelijkheid op een prijs dit seizoen, gezien het gat van elf punten naar Premier League-koploper Liverpool.

Manager Mikel Arteta erkent dat deze wedstrijd één van de meest bijzondere uit zijn carrière is. “Het is een wedstrijd waar we al vele, vele jaren op hebben gewacht”, doelt hij op het feit dat het pas de tweede keer in 15 jaar is dat Arsenal tot de kwartfinales reikte.

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Ødegaard, Rice; Saka, Merino, Martinelli.