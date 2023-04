Opstelling Ajax: Calvin Bassey krijgt kans op revanche van John Heitinga

Zondag, 23 april 2023 om 13:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:07

De opstelling van Ajax voor de topper in het Philips Stadion tegen PSV is bekend. Zoals al eerder aangegeven kiest trainer John Heitinga voor Calvin Bassey als vervanger van Edson Álvarez in de verdediging. Jorrel Hato speelt als linksback en Florian Grillitsch staat opnieuw op het middenveld. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Heitinga kan nog niet beschikken over de geblesseerden Devyne Rensch en Mohammed Kudus. Bovendien kwam vrijdag het nieuws naar buiten dat Kian Fitz-Jim een zware enkelblessure heeft opgelopen, waardoor hij zeker drie maanden moet toekijken. Daarnaast ontbreekt ook Edson Álvarez, die geschorst is na zijn tiende gele kaart van het seizoen tegen FC Emmen (3-1 winst). Heitinga bevestigde vrijdag al dat Calvin Bassey de vervanger wordt van Álvarez.

De Nigeriaans international staat centraal achterin met Jurriën Timber en wordt op de flanken ondersteund door Hato en Jorge Sánchez. Het middenveld wordt, zoals de laatste weken gebruikelijk is, gevormd door Florian Grillitsch, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Steven Berghuis staat rechts voorin, voormalig PSV'er Steven Bergwijn bezet de linkerflank en Dusan Tadic is de puntspeler. Op de reservebank zijn namen als Owen Wijndal, Brian Brobbey en Francisco Conceição terug te vinden.

Bassey moet het de laatste tijd veelvuldig doen met een plek op de bank, maar Heitinga ontkent dat de dure zomeraankoop niet meer in zijn plannen voorkomt. "Nee, hij is niet uit de gratie. Alleen de laatste wedstrijden hebben wij voor Álvarez als linker centrale verdediger gekozen. Hij is geschorst, dus nu wisselen we poppetje voor poppetje." Bij Ajax heerst momenteel de nodige bestuurlijke onrust. Om ook een sportieve crisis te voorkomen, mag er in ieder geval niet verloren worden in het Philips Stadion.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Hato; Taylor, Grillitsch, Klaassen; Berghuis, Tadic, Bergwijn.