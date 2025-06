Opponent Antonio Rüdiger onthult welke dreigende taal verdediger Real Madrid gebruikte

Gustavo Cabral slaat na afloop van Real Madrid - CF Pachuca hard terug richting Antonio Rüdiger. Volgens de centrumverdediger van de Mexicaanse club is er helemaal geen sprake van racistisch gedrag van zijn kant.

Het WK-duel tussen Real Madrid en Pachuca van zondag (3-1) werd overschaduwd door een vermeend racistisch incident. Volgens Rüdiger zou Cabral zich grensoverschrijdend hebben gedragen.

''Antonio heeft ons hierover geïnformeerd. Het FIFA-protocol wordt nu in werking gesteld en er volgt een onderzoek. Dit soort gedrag hoort niet thuis op het voetbalveld, of ergens anders'', aldus Real-trainer Xabi Alonso na afloop op de persconferentie.

Cabral laat na afloop in de mixed zone een heel ander geluid horen. ''Er was helemaal geen sprake van racisme. Ik noemde hem een laffe klootzak, zoals we in Argentinië zeggen. Dat is alles'', aldus de 39-jarige verdediger van Pachuca.

De routinier van de Mexicaanse gaat daarna dieper in op het incident met Rüdiger. ''Er ontstond een worsteling en ik kreeg een trap. Hij zei dat ik hem met mijn hand had geslagen. We maakten ruzie. Maar verder niets. De scheidsrechter maakte het gebaar dat er werd gekeken naar eventueel racisme. Maar ik bleef maar zeggen dat hij een lafaard is.''

Cabral benadrukt dat dergelijke teksten gebruikelijk zijn in Argentijnse voetbalkringen en dat er absoluut geen sprake is van racisme. ''Voor zulke woorden is geen enkele sanctie. Het is een woord, punt uit. Het heeft geen andere bedoeling'', aldus de verdediger, die een woedende Rüdiger tegenover zich vond.

''Hij zei tegen me: 'Ik zie je buiten', en maakte gebaren om te vechten. Ik was ook boos. We hadden ruzie in de tunnel, maar verder ging het niet. Mijn ploeggenoten en de spelers van Real Madrid waren daarvan getuige. Ik zei gewoon steeds hetzelfde'', aldus Cabral.