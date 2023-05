Opnieuw een flinke tegenvaller voor Dani Alves in Spaanse gevangenis

Donderdag, 11 mei 2023 om 18:55

Dani Alves blijft voorlopig in de gevangenis. De veertigjarige rechtsback zit sinds januari vast omdat hij eind vorig jaar een 23-jarige vrouw zou hebben verkracht in een discotheek in Barcelona. Alves diende onlangs voor de tweede keer een verzoek in om op borgtocht vrij te komen, maar de Spaanse rechtbank besloot dat verzoek af te keuren.

Alves beweerde dat er ‘wederzijdse toestemming’ was van de vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Volgens de rechter was er echter niet genoeg bewijs, waardoor het verzoek van de Braziliaan werd afgewezen. Bovendien denkt de rechtbank dat het vluchtrisico te groot is, gezien het feit dat Alves over veel geld beschikt. Een ander risico is dat de 126-voudig international naar Brazilië zou kunnen reizen als hij op vrije voeten is. Spanje kan hem in dat geval niet terughalen, daar beide landen geen uitwisselingsverdrag hebben.

Het is niet de eerste keer dat Alves een vervroegd vrijlatingsverzoek doet: enkele maanden geleden deed hij ook al een poging, maar dat verzoek werd afgewezen vanwege een hoog vluchtrisico. Hoelang Alves nog achter de tralies moet blijven, is vooralsnog onbekend. Daarnaast is het de vraag of hij ooit nog actief zal zijn als profvoetballer: nadat de rechtspoot in januari werd opgepakt, besloot zijn club UNAM Pumas zijn contract te ontbinden.

Alves wordt ervan beschuldigd afgelopen december een vrouw te hebben verkracht in het toilet van een nachtclub in Barcelona. De verdediger wijzigde al meerdere keren zijn verklaring. In februari bekende Alves volgens Marca een 23-jarige vrouw te hebben gepenetreerd in de nachtclub. Alle voorgaande verklaringen waren volgens Marca om ontrouw te verbergen in het huwelijk met zijn vrouw, die desondanks in maart bekendmaakte van hem te willen scheiden.