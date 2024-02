Opmerkelijke onthulling basisspeler Ajax - PSV: ‘Ik lag drie dagen ziek op bed’

PSV bleef zaterdagavond in het competitieduel met Ajax steken op een 1-1 gelijkspel. Jerdy Schouten rekent zichzelf de openingstreffer van de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA aan. De middenvelder leed balverlies, waarna Steven Berghuis Ajax op voorsprong zette.

Schouten vindt dat hij de situatie voorafgaand aan de goal van Ajax anders op had moeten lossen. “Het was wel een fout”, geeft de Oranje-international toe voor de camera bij ESPN. “Als er een goal uit komt, wordt er natuurlijk altijd net iets strenger naar gekeken. Maar dat is normaal.”

Daarna krijgt Schouten de beelden van het moment te zien. "Ik denk dat hij (Steven Bergwijn, red.) me goed onder druk zet. Dan moet ik maar kiezen voor een doelpoging of iets anders, maar niet het risico nemen dat ik daarna de bal kwijtraak. Ze maken het gewoon goed af daarna.”

In de ogen van verslaggever Hans Kraay junior maakt Schouten een enigszins gedesillusioneerde indruk tijdens het interview, maar daar wil de middenvelder van PSV niks van weten. “Nee, nee. Ik voel me al een tijdje niet zo lekker. Ik heb een luchtweginfectie en heb drie dagen met koorts op bed gelegen. Ik voel me dus niet zo top, dus ik denk dat het daardoor komt. Ik ben niet gedesillusioneerd.”

Reactie Bosz

Bosz keek na afloop van het duel met Ajax al kritisch terug op de Eindhovense tegentreffer. De trainer van PSV kreeg de vraag of Schouten iets viel te verwijten bij de 1-0 van Berghuis. “We zijn daar in de aanval bezig op de rand van de zestien en verliezen de bal. Hij had daar een tactische overtreding kunnen maken”, gaf Bosz aan.

"Er gebeurt daar nog veel meer wat er fout gaat. André (Ramalho, red.) deed het daar goed door Brobbey naar de zijkant te dwingen en hem goed onder druk te houden, maar vervolgens komt die bal achter Jordan Teze bij Berghuis. Daar zitten we veel te ver vanaf en we weten wat zijn kwaliteiten zijn. Dit hadden we anders moeten oplossen.”

Schouten speelde ondanks dat hij niet helemaal fit was toch 74 minuten mee in de kraker tegen Ajax. Het was een meevaller voor Bosz, die door blessures geen beroep kon doen op Joey Veerman, Malik Tillman en Noa Lang.

Jerdy Schouten vindt dat hij de situatie voorafgaand aan de goal van Ajax anders op had moeten lossen ?? "Misschien moet ik dan gewoon proberen te schieten" — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

