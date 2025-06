Opmerkelijke maatregel moet stadions op WK voor clubs 'minder leeg' doen lijken

De eerste editie van het uitgebreide WK voor Clubs gaat in de Verenigde Staten bijna van start, maar voetbalfans lopen nog niet warm voor het nieuwe toernooi. De kaartverkoop verloopt moeizaam en dus grijpt de FIFA naar opvallende middelen om de schijn van volle stadions op te houden.

Volgens de Daily Mail worden supporters met een ticket opzettelijk verplaatst naar de tribunezijde die zichtbaar is voor de televisiecamera’s. Zo moet het voor tv-kijkers lijken alsof het stadion goed gevuld is, terwijl grote delen van de tribunes leeg blijven. De maatregel is bedoeld om het toernooi aantrekkelijker te laten ogen voor het mondiale publiek.

De kaartverkoop is namelijk ronduit teleurstellend. Voor de openingswedstrijd van Lionel Messi’s Inter Miami tegen Al Ahly waren enkele dagen voor de aftrap slechts 20.000 van de 65.000 beschikbare tickets verkocht. Dat terwijl de wedstrijd plaatsvond in het Hard Rock Stadium in Miami, de thuisbasis van Inter Miami.

Om de stoeltjes toch gevuld te krijgen, besloot de FIFA eerder deze week tickets te verkopen voor slechts 3,50 euro per stuk. Ook studenten uit de regio werden gelokt met aanbiedingen als vijf kaarten voor 20 dollar. De goedkoopste stoelen kostten aanvankelijk nog 349 dollar.

Op ticketplattegronden is volgens de Daily Mail duidelijk te zien dat voor sommige wedstrijden één kant van het stadion vrijwel uitverkocht is, terwijl aan de andere zijde, buiten het oog van de camera’s, nauwelijks kaarten zijn verkocht.

De FIFA benadrukt dat fans alleen worden verplaatst naar gelijkwaardige of zelfs betere plekken en dat niemand een goedkopere zitplaats toegewezen krijgt. Volgens de wereldvoetbalbond is dit gebruikelijk bij grote sportevenementen en dient het ook om de sfeer in het stadion te verbeteren.

Voor de FIFA is het zaak om het toernooi zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Een woordvoerder zei tegenover de internationale pers: “We verwachten geweldige opkomsten en een fenomenale sfeer. Fans uit meer dan 130 landen hebben al kaarten gekocht. De honger naar dit toernooi is duidelijk aanwezig.”