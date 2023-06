Opmerkelijke foto van Wijnaldum tijdens EL-finale zorgt voor woede bij Roma-fans

Vrijdag, 2 juni 2023 om 21:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:47

Een deel van de fans van AS Roma is boos op Georginio Wijnaldum. De 32-jarige Nederlander viel in tijdens de Europa League-finale tegen Sevilla (1-1, 4-1 n.s.), maar wist daarin niet te overtuigen. Daarnaast is op een foto de houding van Wijnaldum te zien tijdens de strafschoppenserie, en dat roept verontwaardiging op bij de fans van de Italiaanse club.

Op de foto is te zien hoe alle spelers van Roma tijdens de strafschoppenserie naast elkaar staan, met de armen op elkaars schouder. Wijnaldum houdt zijn armen echter op zijn rug. “Waarom omhels je je teamgenoten niet?”, vragen fans zich af op Twitter. Op een andere foto, die door Wijnaldum zelf werd gedeeld, is te zien dat de spelers van Roma de fans bedanken. Bij de foto schrijft de 88-voudig international: “Een pijnlijke nederlaag. We gaven alles, maar helaas was het niet onze avond.”

De foto die voor boosheid zorgt bij de Roma-fans richting Wijnaldum.

Ook die tekst roept boosheid op bij de fans, die vinden dat Wijnaldum niet goed speelde. “Je teamgenoten hebben alles gegeven, jij hebt niks gegeven”, schrijft een fan onder meer. “We hebben je gesteund tijdens je lange blessure, we hebben zes maanden gewacht om je weer op het veld te hebben, je zou je moeten schamen voor de manier waarop je in een Europese finale speelde, zonder hart en ziel. Ik hoop dat je genoten hebt van je vakantiejaar in Rome.”

Wijnaldum wordt dit seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain. Hij kwam echter pas in februari voor het eerst in actie voor de Romeinse club, daar hij voor die tijd uit de roulatie was als gevolg van een scheenbeenbreuk. Roma heeft een optie tot koop, maar volgens La Gazzetta dello Sport heeft de club besloten om die niet te lichten.