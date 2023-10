Opmerkelijk: Jeugdspeler Shakhtar spoorloos verdwenen na Youth League-duel

Zondag, 15 oktober 2023 om 08:40 • Lars Capiau • Laatste update: 08:53

Shakhtar Donetsk-jeugdspeler Oleksandr Rosputko is spoorloos verdwenen, zo melden Oekraïense en Belgische media. Na het met 1-2 gewonnen Champions League-duel in de Youth League tegen Royal Antwerp keerden de Oekraïeners per vliegtuig huiswaarts, maar bij het boarden bleek Rosputko plots te zijn verdwenen. Inmiddels is de verdediger al ruim een week spoorloos.

Op het vliegveld trof de Oekraïense staf de door Rosputko achtergelaten spullen aan, zijn uniform keurig opgevouwen. Telefonisch was de centrale verdediger plots niet meer bereikbaar, waar ook alle berichten van zijn sociale mediakanalen waren verdwenen.

"We kunnen bevestigen dat hij niet met ons terugkeerde naar Oekraïne. Er waren geen aanwijzingen dat hij zou vluchten", reageert Shakhtar tegenover UA-football. De Oekraïeners stellen het talent een ultimatum.

"We hebben hem een officiële brief gestuurd met de vraag zich binnen de vijf dagen bij het team te melden. Als hij dat niet doet, zal zijn contract ontbonden worden", waarschuwt Shakhtar, dat de speler nog een boarding pass zou hebben aangeleverd.

In Oekraïense media wordt volop gespeculeerd over de plotse verdwijning. Zo zou Rosputko opgegroeid zijn in een pro-Russisch gebied in Oekraïne, waardoor de Oekraïense media er rekening mee houden dat de speler is overgelopen.

Het gerucht gaat dan ook rond dat Rosputko asiel aan zou hebben gevraagd in Rusland. Vanwege de oorlog die woedt tussen Oekraïne en Rusland zijn alle volwassen mannen met de Oekraïense nationaliteit verplicht om in het land te blijven.

Rosputko speelt als sinds zijn achtste levensjaar bij Shakhtar, waar hij recent ook een vijfjarige nieuwe verbintenis tekende. De centrumverdediger maakte overigens gewoon nog de negentig minuten vol tegen Antwerp. Inmiddels zijn we al ruim een week verder. Het duel met Antwerp werd gespeeld op 4 oktober.