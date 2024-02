Opmerkelijk gerucht: ‘Luuk de Jong kan PSV komende zomer verlaten’

Besiktas gaat zich spoedig melden bij PSV om een zomerse transfer van Luuk de Jong te bespreken. Dat beweert althans het Turkse Fanatik. De Turkse topploeg wil de aanvalslinie compleet renoveren en De Jong is de droomkandidaat, zo klinkt het.

Het trio Vincent Aboubakar, Cenk Tosun en Jackson Muleka zouden allen aan het eind van het seizoen mogen vertrekken uit Istanbul. De clubleiding is in de zoektocht naar vers bloed in de voorste linie dus uitgekomen bij De Jong.

De trainer van Besiktas, Fernando Santos, zou al groen licht hebben gegeven voor de komst van de 33-jarige spits. De Jong ligt nog tot medio 2025 vast in het Philips Stadion. Het is onbekend hoe de aanvaller zelf tegenover een eventuele overstap aankijkt.

In de zomer van 2022 ruilde de voormalig speler van FC Barcelona Sevilla in voor PSV. Met die transfer was drie miljoen euro gemoeid. Transfermarkt taxeert de waarde van Luuk de Jong momenteel op 3,5 miljoen euro.

De Jong is in Eindhoven weer bezig aan een uitstekend seizoen. In 22 competitieduels was de 1,88 meter lange aanvalsleider goed voor 27 doelpuntencontributies. 19 keer was hij de gevierde man, 8 keer de aangever.

Ook in Europees verband kan De Jong prima cijfers overleggen. In de Champions League scoorde hij precies in de helft van zijn duels: drie doelpunten in zes wedstrijden. De spits zal die cijfers in het restant van het seizoen verder proberen op te krikken.

De aanvoerder is met PSV nog steeds ongeslagen in competitieverband, terwijl doorstoten naar de kwartfinales van de Champions League ook nog altijd goed mogelijk. In de heenwedstrijd werd gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund (1-1). 13 maart wacht in Duitsland de return.

