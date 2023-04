Opmerkelijk: één PSV'er onttrekt zich aan feestgedruis en troost Ajacieden

Zondag, 30 april 2023 om 21:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:06

PSV heeft zondagavond de TOTO KNVB Beker gewonnen. De Eindhovenaren waren in De Kuip na strafschoppen te sterk voor Ajax (1-2). Beide ploegen stonden na negentig minuten op gelijke hoogte (1-1), waardoor een strafschoppenserie de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk werd Fabio Silva daarin de gevierde man door de beslissende penalty raak te schieten.

Nadat Jarrad Branthwaite Ajax op een 1-0 voorsprong had gezet met een eigen doelpunt, zorgde Thorgan Hazard als invaller voor de gelijkmaker. In de strafschoppenserie misten Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez, waardoor Silva het kon afmaken. Op beelden van ESPN is te zien dat slechts één PSV'er zich onttrekt aan het feestgedruis en de moeite neemt om de balende Ajacieden te troosten: Hazard.

Thorgan Hazard is de enige PSV'er die de Ajacieden troost.