Opmerkelijk: EA selecteert Steven Bergwijn in Eredivisie ‘Team of the Season’

Vrijdag, 28 april 2023 om 19:12 • Wessel Antes • Laatste update: 19:15

Electronic Arts (EA) heeft vrijdagavond een hoogst opmerkelijke keuze wereldkundig gemaakt. De Amerikaanse ontwikkelaar van het populaire computerspel FIFA heeft voor Steven Bergwijn gekozen als linksbuiten in het ‘Team of the Season’ van de Eredivisie. Xavi Simons is de hoogst beoordeelde speler in het team met een rating van 93, terwijl Feyenoord-spits Santiago Giménez AZ’er Vangelis Pavlidis voor zich moet dulden. De uitgekozen Eredivisie-spelers zijn sinds vrijdagavond 19.00 uur verkrijgbaar in het spel.

Normaal gesproken brengt EA direct een team met elf spelers uit, maar tot dusver zijn er pas acht Eredivisie-spelers uitgekomen als ‘Team of the Season’-kaart. Het is nog onduidelijk of daar later nog spelers bijkomen. Opvallend genoeg is Lutsharel Geertruida de enige verdediger in het gezelschap. Naast de Rotterdamse verdediger heeft EA gekozen voor aanvoerder Orkun Kökçü van koploper Feyenoord. De Turkse international krijgt een opvallend lage rating van 89, terwijl hij vorig jaar nog een rating van 91 kreeg.

PSV’ers Simons en Veerman krijgen ook een eervolle uitverkiezing. Eerstgenoemde heeft daardoor de hoogste rating van alle Eredivisie-spelers in het spel. Namens Ajax zijn naast Bergwijn ook Dusan Tadic en Mohammed Kudus geselecteerd. Pavlidis vertegenwoordigt AZ en krijgt een rating van 90. De selectie van Bergwijn zorgt voor veel verontwaardiging op Twitter.

Bergwijn kan in Nederland namelijk al maanden rekenen op veel kritiek. Na een goede start van zijn seizoen sukkelt de buitenspeler al een lange periode met zijn vorm. Toch kan Bergwijn, die door zijn transfersom (ruim 31 miljoen euro) de duurste Ajacied ooit is, in de Eredivisie redelijke statistieken overbruggen. De Ajacied was in 28 competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten en vijf assists.