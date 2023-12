Ophef in Duitsland: ‘Stuurt hij soms zijn minder getalenteerde tweelingbroer?’

In Duitsland is ophef ontstaan over een interview dat Ralph-Uwe Schaffert heeft gegeven aan Hannoversche Allgemeine Zeitung. De vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond is kritisch op de gang van zaken bij het nationale elftal en pakt Joshua Kimmich, maar vooral aanvoerder Ilkay Gündogan hard aan. “Bij hem heb je soms het idee dat hij zijn minder getalenteerde tweelingbroer heeft gestuurd.”

Het rommelt al een flinke tijd bij de nationale ploeg van Duitsland. Na het teleurstellend verlopen WK in Qatar, waar de ploeg in de groepsfase derde werd en daardoor al snel weer naar huis kon, wil het in de oefenwedstrijden in aanloop naar het EK van volgend jaar zomer ook niet vlotten.

De slechte vorm van de Duitsers kostte bondscoach Hansi Flick in september de kop. De ex-trainer van Bayern München werd vervangen door Julian Nagelsmann, maar ook onder hem geeft het elftal niet altijd thuis. Na vier wedstrijden staat de bondscoach pas op één overwinning. Twee interlands gingen verloren en één eindigde in een gelijkspel.

Reden genoeg voor Schaffert om de boel eens op scherp te zetten, zo blijkt. “Het wordt tijd dat de selectie eens radicaal gaat veranderen, omdat ik het gevoel heb dat een aanzienlijk deel van de huidige groep denkt het op 85 procent te kunnen doen. Tegen Turkije (2-3 verlies, red.) en Oostenrijk (2-0 nederlaag, red.) hebben we gezien dat dat niet kan. Wat ik wil zeggen is: in welk Bundesliga-team speelt nou een leider met de Duitse nationaliteit? Ik kan zo niemand bedenken.”

De vicevoorzitter gaat dus voorbij aan onder meer Kimmich. “Hij heeft tot nu toe niet kunnen laten zien dat hij een leider is, zelfs bij Bayern niet. Gündogan? Je hebt bij hem soms het idee dat hij zijn minder getalenteerde tweelingbroer naar de nationale ploeg heeft gestuurd.” Het interview van Schaffert zorgde bij meerdere kopstukken uit het Duitse voetbal voor verbazing.

“Dit interview was niet gecoördineerd. Wij gaan hier intern aan werken”, liet persvoorlichter Steffen Simon weten. Rudi Völler, momenteel de technische baas bij de voetbalbond, gaat Schaffert op het matje roepen. “Het is leuk dat iedereen geïnteresseerd is in het nationale team en de kritiek is na de laatste paar wedstrijden volkomen acceptabel. Maar het is niet acceptabel om onze belangrijke spelers op zo’n overdreven manier te bekritiseren.”

“Ik kan me niet voorstellen dat Schaffert dit echt zo bedoelde”, laat Völler optekenen. Bij Bayern werd eveneens verbaasd gereageerd op het interview van Schaffert. “Ik ben meer dan geïrriteerd door deze uitspraken”, aldus algemeen directeur Jan-Christian Dreesen. “Het is onbegrijpelijk dat de vicevoorzitter van de DFB de prestaties van een belangrijke international zoals Kimmich bekritiseert op basis van wat hij bij zijn club laat zien.”

