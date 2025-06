Operatie voor Jude Bellingham: dit is hoelang de smaakmaker van Real Madrid uit de roulatie is

Jude Bellingham heeft bevestigd dat hij een operatie aan zijn schouder moet ondergaan, maar hoe lang is de superster van Real Madrid daardoor uit de roulatie? De Engelse international liep in november 2023 een ontwrichting van zijn linkerschouder op tijdens een wedstrijd tegen Rayo Vallecano, in zijn debuutseizoen in het Estadio Santiago Bernabéu.

De 21-jarige middenvelder heeft sindsdien aanhoudend last van de blessure, waardoor hij met pijn moest spelen en een speciale schouderbrace droeg. Na maanden van speculatie over een mogelijke operatie, maakt Bellingham zich nu op om daadwerkelijk onder het mes te gaan.

Tijdens het WK voor clubs zei Bellingham: “De pijn is inmiddels niet meer zo erg, maar ik was het zat om steeds met een brace te spelen. Ik val veel af door het vele zweten en heb besloten dat ik me na het toernooi laat opereren. Ik wacht hier al lang op en mijn geduld raakt op, maar de fysio’s en artsen zijn fantastisch geweest. Ik wil me gewoon weer vrij voelen.”

Volgens The Athletic staat Bellingham naar verwachting zo’n twaalf weken aan de kant na zijn operatie, waardoor hij de seizoensstart van LaLiga 2025/26 mist.

Het is zelfs mogelijk dat hij tot na de jaarwisseling niet in actie komt. Journalist Alberto Pereiro zei bij Onda Cero: “Hij ligt er drie tot vier maanden uit. Er is geen ruimte meer om die termijn verder op te rekken — misschien mist hij zelfs heel 2025. Het herstel van zo’n schouderblessure is nauwelijks te versnellen. Hij kon echt geen dag langer wachten, de pijn was ondraaglijk.”

Getty Images

Real hoopt dat Bellingham niet te lang uit de roulatie is, maar zal zijn herstel niet overhaasten. Het nieuws over de operatie zal in het Engelse kamp als goed nieuws worden gezien, want alles wijst erop dat de middenvelder van Engeland op tijd fit is voor het WK van 2026.