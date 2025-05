Openhartige Van Dijk baart opzien: 'Kruisbandblessure een van de mooiste jaren uit mijn leven'

Virgil van Dijk heeft een zeer openhartig interview gegeven aan CQ Magazine. De aanvoerder van Liverpool sprak over Jürgen Klopp, Arne Slot, Willem II, de aanvoerdersband en zijn kruisbandblessure. Vooral over het laatste onderwerp zei Van Dijk iets verrassends.



Over Klopp is Van Dijk duidelijk. “Hij is de belangrijkste reden waarom ik naar Liverpool ben gekomen. Hij zei tegen me dat hij mijn leven ging veranderen. Hij wilde alleen mij en niemand anders”, stelt Van Dijk over de voormalig manager.



Het grote verschil met Arne Slot? “Bij Klopp krijg je echt wat je ziet. Hij is aanwezig. Je kan altijd bij hem terecht. Slot is veel kalmer en meer tactisch. Hij heeft een hele duidelijke manier van spelen”, laat de aanvoerder van het Nederlands elftal optekenen.



Willem II, de club waar het voor Van Dijk allemaal begon, is hij niet vergeten. “Toen ik een jaar of tien was, kwamen twee spelers uit het eerste van Willem II bij onze training. Ik weet niet wie het waren, maar dat moment zal ik nooit vergeten.”



“Ik dacht een tijd dat ik geen toekomst had in het voetbal, totdat ik een groeispurt doormaakte en mijn lichaam begon te veranderen. Ook had ik altijd iets nonchalants over me heen, omdat ik jeugdvoetbal ‘te makkelijk’ vond. Uiteindelijk ben ik dat kwijtgeraakt.”



Van Dijk raakte in oktober van 2020 geblesseerd aan zijn kruisband. De verdediger werd vol geraakt door Everton-doelman Jordan Pickford, miste daardoor het EK van 2021 en moest bijna een jaar revalideren.



“Kijk, het was mentaal heel zwaar. Je ligt er wakker van. Je vraagt je af hoe je terug zal keren, maar het was ook een van de beste jaren uit mijn leven. Ik revalideerde in Dubai met mijn gezin. Al die tijd met hen spenderen, dat kan anders nooit. Dat maakte het die blessure wel waard”, aldus Van Dijk.