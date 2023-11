Openbaring voor Koeman bij Oranje: â€˜Hij heeft me echt verrast: ge-wel-dig!â€™

Openbaring voor Koeman bij Oranje: ‘Hij heeft me echt verrast: ge-wel-dig!’

Maandag, 6 november 2023 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Ronald Koeman is zwaar onder de indruk van Tijjani Reijnders. De bondscoach van Oranje haalde de middenvelder van AC Milan enigszins uit nood geboren bij de selectie, maar kent geen twijfels meer over de voormalig AZ'er. "Tegen Frankrijk was hij ge-wel-dig!", aldus Koeman bij Rondo op Ziggo Sport.

Lange tijd was het middenveld een zorgenkindje voor Koeman. Met de doorbraak van Reijnders en ook RB Leipzig-ster Xavi Simons is dat een stuk verbeterd. "Reijnders doet het erg goed bij Milan. Als je vanuit AZ naar Milaan gaat en je bent gewoon in je eerste jaar basisspeler op het middenveld, dat zegt voldoende."

Reijnders speelde verdeeld over twee interlandperiodes inmiddels vier keer voor Oranje. "Hij heeft mij wel verrast. In de periode voor de Nations League hadden we wat meer jongens opgeroepen, ook Tijjani zat daarbij. Door blessures krijgen anderen een kans.. Toen heeft hij me wel verrast."

Koeman ziet elementen van Frenkie de Jong terugkomen bij Reijnders. "Hij heeft eigenlijk wat Frenkie ook heeft: hij loopt heel makkelijk. Hij heeft diepte in zijn spel zonder bal. Of ze samen kunnen spelen? Goede voetballers kunnen altijd samen. Tijjani kan ook wat dieper op het veld spelen dan Frenkie."

Nederland verloor in oktober nipt van Frankrijk (1-2). "Reijnders speelde op een soort 10-positie met twee middenvelders in zijn rug. Dat deed hij ge-wel-dig!"

Koeman ziet Reijnders als een zeer veelzijdige speler. "Hij heeft een dribbel aan de bal, hij heeft diepte zonder bal. Hij kan op meerdere posities op het middenveld spelen."

Ronald de Boer, die ook aanwezig is, is eveneens razend enthousiast: "Reijnders zoekt zonder bal echt de diepte achter de laatste lijn, hij kan zo ook onder de spits komen. Frenkie heeft dat van nature al niet echt en bij Oranje speelt hij natuurlijk meer op 6", aldus De Boer.