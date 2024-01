Openbaar Ministerie eist gigantische celstraf tegen Quincy Promes

Het Openbaar Ministerie eist negen jaar cel tegen Spartak Moskou-aanvaller Quincy Promes, zo werd woensdag bekend in de rechtbank van Amsterdam. De 32-jarige Amsterdammer wordt vervolgd voor het invoeren van liefst 1361 kilo cocaïne. Medeverdachte Marylio V. hoorde een eis van acht jaar cel. Promes, die sinds 2021 in Rusland voetbalt, was zelf niet aanwezig.

Het OM vraagt zich hardop af waarom Promes zichzelf zo in de problemen heeft gewerkt. Volgens de officier van justitie bevonden Promes en V. zich in een netwerk van criminelen, waarvan velen reeds opgesloten zitten. Volgens het OM had de vijftigvoudig international van Oranje zelfs een rol als leider binnen de criminele organisatie, waardoor de strafeis jegens hem zwaarder is.

Promes heeft nog steeds geen verantwoording afgelegd over de verdenking van de grootschalige cocaïnesmokkel. De officier van justitie vindt dat bedenkelijk. “We kunnen hem dus geen vragen stellen over de 1400 kilo cocaïne, niet over de chats die hiermee te maken hebben, maar ook geen uitleg over chats met al die criminele contacten.”

De voormalig linksbuiten van Ajax en Sevilla was er, naar verwachting, wederom niet bij in Amsterdam. Zijn advocaten Robert Malewicz en Sophie Hof lieten woensdag opnieuw weten dat dit te maken heeft met zijn verplichtingen bij Spartak Moskou. Ook meldden zij dat Promes alle betrokkenheid bij drugshandel ontkent.

Steekincident

De aanvaller van Spartak Moskou wordt als bekend ook verdacht van poging tot moord op zijn neef, die hij in de nacht van 24 op 25 juli 2020 bij een bedrijfsfeest in Abcoude in zijn knie zou hebben gestoken. De vleugelspits bekende die daad in een getapt telefoongesprek, waarvan de inhoud al eerder uitlekte. De neef van Promes daagde de vleugelspits voor de rechter wegens poging tot moord. Hoewel Promes dat motief volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij, is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte.

Het slachtoffer van Promes werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet kon gebruiken. De man kan niet meer hurken of rennen en lijdt bovendien aan posttraumatische stressstoornis. Begin maart werd bekend dat het OM twee jaar cel tegen de aanvaller eist. Promes was zelf niet bij de strafzaak aanwezig. De aanvaller lijkt überhaupt niet van plan om in de nabije toekomst voet op Nederlandse bodem zetten, om vervolging te voorkomen.

Rusland

Promes speelt bij Spartak Moskou in Rusland en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland. Zolang hij in de Russische hoofdstad blijft, is hij nagenoeg onbereikbaar voor justitie. Promes zou ondertussen naar verluidt bezig zijn met het verkrijgen van een Russisch paspoort, zodat hij zijn straf definitief kan ontlopen. Spartak Moskou wil zijn aflopende contract met een jaar verlengen.

