Open sollicitatie richting Koeman: 'Oranje is een droom. Het zou fantastisch zijn als het zover komt'

Sven Mijnans is op tijd hersteld van een beenblessure en kan niet wachten op de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. De controlerende middenvelder weet dat AZ in 2013 voor het laatst de beker veroverde en snakt naar nieuw succes.

''We willen heel graag de beker winnen. Het is twaalf jaar geleden, dus dat zou fantastisch zijn. Daarnaast is de weg voor de derde plaats en een Champions League-ticket ook nog steeds open, dus daar gaan we ook met volle teugen voor'', aldus de ambitieuze Mijnans in Spelinzicht van ESPN.

De middenvelder (25) wil dus met AZ Europa in en lijkt niet bezig te zijn met een tussentijds vertrek uit Alkmaar. ''Ik zie mezelf zeker door kunnen ontwikkelen bij AZ. Ik heb nog een contract voor drie jaar bij deze mooie club, dus ik sta er zeker voor open om volgend jaar weer een mooi seizoen te gaan beleven met AZ.''

''Wat er deze zomer gaat komen, dat zie ik vanzelf wel. Ik heb een mooie Europese campagne gehad, maar laat ik vooropstellen dat ik volgend jaar belangrijk hoop te zijn voor AZ'', zo benadrukt Mijnans, die wel een voorkeur heeft voor een Europese topcompetitie.

''Ik vind de Bundesliga een hele mooie competitie. Dat is een zware competitie waar veel wordt gelopen, dus in dat opzicht ligt het mij wel'', droomt de voormalig speler van Sparta Rotterdam hardop over een verhuizing naar Duitsland.

Er zijn meer doelen die Mijnans voor zichzelf gesteld heeft. ''Natuurlijk is ook Oranje echt een droom. Het zou fantastisch zijn als het zover komt. Ik geloof zeker dat het haalbaar is. Daarin heb ik veel vertrouwen in mezelf, ook wetende dat ik dan nog een stap beter moet. Maar dat gevoel heb ik zeker.''

Mijnans ontving nog niet eerder een oproep van bondscoach Ronald Koeman. De controleur van AZ kwam in het verleden tot vier interlands namens Jong Oranje.