Open sollicitatie richting Feyenoord? 'Ik heb wel degelijk het idee dat ze me volgen'

Danny Buijs doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde enkele jaren in het eerste elftal. Keert hij ooit als hoofdtrainer terug in De Kuip? Buijs praat daarover vrijdag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

De huidige trainer van Fortuna Sittard reageert in het vraaggesprek op diverse stellingen van de landelijke krant. Eén daarvan is 'het is raar dat mijn naam nooit serieus valt bij Feyenoord'.

''Ik heb niet het gevoel dat mijn naam nooit valt bij Feyenoord, heb wel degelijk het idee dat ik gevolgd word. De vraag is alleen: wie geeft je de kans?'', vraagt de 42-jarige oefenmeester zich hardop af.

''Vaak ben je daarbij afhankelijk van één man, meestal de technisch directeur. Kijk, Arne Slot is natuurlijk van de buitencategorie, hij zou sowieso ver gekomen zijn. Maar wanneer Frank Arnesen hem destijds niet had binnengehaald bij Feyenoord, had Arne nu misschien wel niet bij Liverpool gezeten'', weet Buijs maar al te goed dat je als trainer ook geluk moet hebben in de voetballerij.

Buijs vindt het 'geweldig' dat Feyenoord voor Robin van Persie heeft gekozen. ''Alleen: Feyenoord liet diezelfde Robin afgelopen zomer nog naar Heerenveen gaan omdat de directie meer vertrouwen had in de ervaren Brian Priske. Dus ja, zeg het maar.''

''In een wereld waarin de banen niet voor het oprapen liggen, de concurrentie groot is, heb je als trainer gewoon iemand nodig die vol voor jou gaat en honderd procent achter je staat'', aldus Buijs.

De Fortuna-coach is sinds medio 2023 verbonden aan de Limburgse club. Buijs was daarvoor trainer van Kozakken Boys, FC Groningen en KV Mechelen.