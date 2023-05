Opblaasspeelgoed in De Kuip brengt Feyenoord opnieuw in problemen

Vrijdag, 12 mei 2023 om 17:19

Feyenoord krijgt na de thuiswedstrijd tegen AS Roma (1-0 winst) opnieuw een gepeperde rekening van de UEFA. De Rotterdammers moeten een boete van in totaal 39.625 euro betalen vanwege ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Europa League op donderdag 13 april.

Opvallend genoeg moet Feyenoord duizenden euro's betalen voor de opblaasballen en -banden die rondgegooid werden op de tribune. De actie was puur bedoeld om de sfeer te verhogen. Er werd niets op het veld gegooid, er stonden nota bene hoge netten. Toch vordert de UEFA in totaal 4.125 euro voor het 'gooien' van die voorwerpen.

Het blokkeren van de publieke uitgangen wordt Feyenoord zwaarder aangerekend. Daarvoor wordt een boete opgelegd van 30.000 euro. Daarbovenop komt een bedrag van 5.500 euro voor het afsteken van vuurwerk. AS Roma wordt overigens beboet voor de return (4-1 na verlenging) die een week later volgde in het Stadio Olimpico. De Romeinen moeten 56.000 euro betalen vanwege het blokkeren van uitgangen en het afsteken van vuurwerk.

In 2015 kwam Feyenoord ook al in opspraak vanwege de zogeheten inflatables. Toen werd in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma een opblaasbanaan het veld opgegooid. Scheidsrechter Clément Turpin zag de banaan zelfs aan voor racisme en laste een afkoelperiode van vijftien minuten in. Feyenoord kreeg toen een boete van liefst 50.000 euro.