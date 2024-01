Op vreemde wijze weggegeven corner zorgt voor gelach bij openingszege Ivoorkust

Ivoorkust heeft het openingsduel van de Afrika Cup winnend afgesloten. Het gastland was zaterdagavond met 2-0 te sterk voor Guinee-Bissau dankzij doelpunten van Seko Fofana en Jean-Philippe Krasso. Les Éléphants treffen verder nog Nigeria en Equatoriaal-Guinea

in Groep A.

Ivoorkust - Guinee-Bissau 2-0

Met voormalig PSV’er Ibrahim Sangaré in de basis kwam Ivoorkust al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Franck Kessié bezorgde de bal bij Fofana, die vanaf randje zestien hard raak schoot: 1-0. Even daarvoor verbaasde Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos enorm over een weggegeven hoekschop van Guinee-Bissau-verdediger Jefferson Encada, die veel tijd leek te hebben maar de bal toch wild over de eigen achterlijn schoot. In de tweede helft breidde Ivoorkust de voorsprong verder uit. Guinee-Bissau had veel moeite met uitverdedigen en de bal belandde plotseling voor de voeten van Krasso. De spits tekende uit de draai de 2-0 eindstand aan.

