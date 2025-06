Emanuel Emegha is ervan overtuigd dat hij op het WK van volgend jaar de spits van het Nederlands elftal is. Dat vertelt de 22-jarige aanvaller in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport.

Emegha beleefde afgelopen seizoen een uitstekende jaargang bij zijn club RC Strasbourg. In 27 Ligue 1-duels was hij goed voor 14 goals en 3 assists. Mede daardoor wordt hij nu veelvuldig gelinkt aan Chelsea.

Het EK Onder 21 met Jong Oranje moet Emegha momenteel aan zich voorbij laten gaan, door een blessure. Tot dusver kwam hij tot negen interlands (drie goals) namens het elftal van Michael Reiziger.

Emegha is nog niet opgeroepen voor het ‘grote’ Oranje, door bondscoach Ronald Koeman. Toch wil hij absoluut vechten voor zijn kans, terwijl hij ook voor Nigeria zou kunnen kiezen.

“Ik ben al gebeld door Nigeria”, onthult Emegha in Kick ‘t Met. “Maar ik wil gewoon voor Nederland spelen. Ik wil het laten lukken.”

“Ik ben in Nederland opgegroeid. Zo ziet mijn moeder het ook. We hebben alles aan Nederland te danken. Heel ons leven. Mijn moeder is naar Nederland gekomen omdat ze wist dat we hier een beter leven zouden hebben dan waar ze vandaan komt. Nederland heeft ons alles gegeven wat wij nodig hadden.”

“Op het WK van 2026 ga ik de spits zijn. Ik moet nog zoveel leren, maar geef me gewoon de kans. Kijken of ik het regel”, besluit hij.