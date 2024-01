‘Op het wensenlijstje van Steijn stonden spelers die Ajax beter zouden maken’

Marciano Vink rekent het Sven Mislintat zwaar aan dat hij afgelopen zomer alleen versterkingen bij Ajax binnen heeft gehaald op basis van statistieken. De inmiddels ontslagen technisch directeur zou suggesties voor aankopen van Maurice Steijn continu in de wind hebben geslagen.

Mislintat werd eind september met onmiddellijke ingang op straat gezet. Een maand later besloot Steijn samen met de clubleiding van de Amsterdammers dat ook hij zijn taken als trainer zou neerleggen.

In een video-item van ESPN blikt Vink terug op het grote verval van Ajax. De analist is vooral kritisch op de clubleiding. “De grootste misvatting is geweest om Mislintat aan te stellen die zijn aankopen alleen op basis van statistieken doet. Op het lijstje van Steijn, Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati stonden spelers die Ajax naar een hoger niveau konden brengen.”

Wensenlijstje Steijn

Steijn onthulde vorige week zaterdag in een groot interview met De Telegraaf dat hij met zijn staf ex-Ajacieden zoals Noa Lang, Nicolás Tagliafico, Justin Kluivert en Sergiño Dest had aangedragen. Stefan de Vrij werd daarnaast als Nederlands international geopperd die Jorrel Hato bij de hand kon nemen. Jerdy Schouten moest op zijn beurt Kenneth Taylor en Silvano Vos onder zijn hoede nemen in een soortgelijke mentorrol.

Daarnaast werd Vangelis Pavlidis als concurrent voor Brian Brobbey aangedragen. “Mislintat opteerde voor Joshua Zirkzee, maar we hadden met Brobbey al een toptalent in huis en zochten juist naar ervaring. Het was ook de reden waarom ik enthousiast was over de bij ons aangeboden Isco”, vertelde Steijn.

Vink uit kritiek op de clubleiding van Ajax en ontslagen directeur voetbalzaken Mislintat.

Vink is niet overtuigd van de aankopen die Mislintat afgelopen zomer als technisch directeur van Ajax heeft gedaan. “Tahirovic zat bij AS Roma op de bank. Hij heeft Manssverk, Gaeei, Sutalo etcetera gehaald. Akpom en Mikautadze zijn twee spelers die het bij hun vorige club heel goed deden, maar de druk op het hoogste niveau of bij Ajax is niet vergelijkbaar.”

De analist vindt het bijvoorbeeld vreemd dat Mislintat geen werk heeft gemaakt van de komst van Schouten. “Als je kijkt hoe comfortabel Schouten aan de bal is, dat heb ik bij Tahirovic, Sutalo en Mannsverk niet gezien”, aldus Vink.

Tot slot reageert Vink ook op het grote aantal (interim-)trainers dat het afgelopen kalenderjaar voor de groep heeft gestaan bij Ajax. Met Alfred Schreuder, John Heitinga, Steijn, Maduro, John van 't Schip en ook zijn assistent Michael Valkanis waren dat er liefst zes.

“Dat geeft alleen maar aan wat voor een puinhoop het geweest is. Je had gewoon de verkeerde mensen op de verkeerde posities in de organisatie. Het gaat er om dat je mensen hebt met voetbalverstand. Dat was in dit geval door de hele organisatie heen niet het geval”, aldus Vink.

