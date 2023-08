Op deze 20 smaakmakers moet je dit seizoen letten in de Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 10 augustus 2023 om 11:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:35

Ook dit seizoen is Voetbalzone de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. Onze verslaggevers zullen wekelijks wedstrijden bezoeken en in gesprek gaan met de hoofdrolspelers van alle clubs. Aanstaande vrijdag gaat de bal weer rollen en er is deze zomer een hoop gebeurd bij de twintig deelnemende clubs. In dit artikel schuift Voetbalzone per club een potentiële smaakmaker naar voren voor het komende seizoen. Hebben wij een One To Watch gemist, of verwacht jij veel van andere spelers/talenten? Laat het weten in de reacties!

Henk Veerman (ADO Den Haag)

ADO zag deze zomer met Thomas Verheydt een absolute cultheld naar het Turkse Çorum FK vertrekken. Verder zwaaide de volksclub met aanvoerder Boy Kemper (NAC Breda), Xander Severina (Partizan Belgrado), Finn van Breemen (FC Basel) en Ricardo Kishna (clubloos) meerdere sterkhouders uit. Kersverse trainer Darije Kalezic, de opvolger van Dick Advocaat, zal zich met name vasthouden aan de komst van Henk Veerman. De gelouterde spits wordt gehuurd van FC Volendam, met een optie tot koop. De 32-jarige Veerman speelde in zijn carrière tot dusver 45 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 5 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veerman moet dit seizoen voor de doelpunten zorgen in Den Haag.

Kees Smit (Jong AZ)

Kees Smit was in het afgelopen seizoen een belangrijke schakel in het Youth League-elftal van AZ dat er met een historische eindzege vandoor ging. De pas zeventienjarige middenvelder uit Heiloo was tegen de talenten van FC Barcelona (0-3) verantwoordelijk voor een wereldgoal vanaf de middellijn. In het aankomende seizoen hoopt Smit zich te laten gelden bij Jong AZ. De rechtspoot speelde tot dusver vier officiële wedstrijden in het beloftenelftal van de Alkmaarders, maar gaat dat aantal onder trainer Jan Sierksma vermoedelijk behoorlijk opkrikken. Sierksma komt net als Smit over van AZ Onder 18, met wie hij de afgelopen jaren behoorlijk wat successen boekte.

Jeugdinternational Smit is een van de grootste talenten van zijn generatie.

David Kalokoh (Jong Ajax)

Jong Ajax-trainer Dave Vos heeft in het aankomende seizoen weer behoorlijk wat grote talenten tot zijn beschikking. Spelers als Olivier Aertssen, Gabriel Misehouy, Amourrichio van Axel Dongen en Mika Godts zullen allen veel speelminuten krijgen in het Amsterdamse beloftenelftal. Een minder bekende naam is die van David Kalokoh, een pijlsnelle achttienjarige buitenspeler. De Nederlandse jeugdinternational kreeg deze zomer de kans om te trainen met de hoofdmacht én scoorde zelfs een doelpunt in het oefenduel met FC Den Bosch (2-2). Daarmee voorkwam Kalokoh een gênante nederlaag in de eerste wedstrijd van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax.

Kalokoh speelde tot dusver pas twee officiële wedstrijden voor Jong Ajax.

Fedde de Jong (SC Cambuur Leeuwarden)

Cambuur, dat in het afgelopen seizoen kansloos degradeerde uit de Eredivisie, heeft sterkhouders Alex Bangura en Daniël van Kaam tot dusver binnenboord kunnen houden. Laatstgenoemde krijgt er op het middenveld een zeer getalenteerde partner bij. Trainer Sjors Ultee wist deze zomer Fedde de Jong te overtuigen om een definitieve transfer naar Leeuwarden te maken, waar hij de komende drie seizoenen zal spelen. De twintigjarige De Jong stond jarenlang bekend als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van AZ, maar kwam uiteindelijk niet verder dan drie wedstrijden in de hoofdmacht. De komende jaren zal De Jong de kar moeten gaan trekken bij Cambuur, dat mede door de naderende komst van een nieuw stadion snel terug naar de Eredivisie wil.

De Jong speelde in totaal 22 interlands voor de jeugdelftallen van Oranje.

Basar Önal (De Graafschap)

De negentienjarige Basar Önal brak in het afgelopen seizoen definitief door bij De Graafschap. De geboren Doetinchemmer, die zijn jeugdinterlands speelt voor Turkije, was in 41 officiële wedstrijden (competitie en beker) goed voor 9 doelpunten en 5 assists. De Graafschap zag met Camiel Neghli een bepalende speler vertrekken naar Sparta en zal hopen dat Önal zijn sleutelrol direct overneemt. Daarnaast wordt er dit seizoen meer verwacht van de talentvolle Devin Haen, die na het vertrek van Charlison Benschop tijdens de seizoensopening de eerste spits zal zijn. In het afgelopen seizoen wist de negentienjarige Haen 8 keer het net te vinden in 29 competitiewedstrijden.

Önal ligt bij De Graafschap nog tot medio 2025 vast.

Kacper Kostorz (FC Den Bosch)

Trainer Tomasz Kaczmarek heeft een landgenoot naar Den Bosch gehaald: Kacper Kostorz. De Pool, centrumspits van beroep, wordt dit seizoen gehuurd van Pogon Szczecin. Kostorz is een lange, fysiek sterke aanvalsleider, die in de Keuken Kampioen Divisie vooral aan zijn scorend vermogen moet werken. Wel heeft hij in Polen al redelijk wat ervaring opgedaan voor een 23-jarige spits. Indien de samenwerking bevalt kan Den Bosch Kostorz voor een bescheiden transfersom definitief overnemen van Pogon.

Kostorz (rechts) werd in Polen tweemaal landskampioen met Legia Warschau.

Ilias Sebaoui (FC Dordrecht)

Ilias Sebaoui is een van de vier talenten die Dordrecht dit seizoen huurt van Feyenoord. De Rotterdammers namen de 21-jarige Belg deze zomer over van Beerschot en stallen hem direct aan De Krommedijk. Het begin is veelbelovend: de aanvallende middenvelder vond tijdens de voorbereiding gemakkelijk het net en lijkt zich op te maken voor een belangrijke rol bij de Schapenkoppen. Daarnaast zijn de ogen gericht op spits René Kriwiak, die dit seizoen voor de doelpunten moet gaan zorgen bij Dordrecht. De 1,98 m lange kapstok kwam deze zomer transfervrij over van Rapid Wien en zal hopen op goede aanvoer van Sebaoui, die ook vanaf de flanken uit de voeten kan.

Feyenoord betaalde een bescheiden transfersom aan Beerschot voor Sebaoui, die in De Kuip tot medio 2025 vastligt.

Joey Sleegers (FC Eindhoven)

Helmonder Joey Sleegers is terug in het Jan Louwers Stadion. De inmiddels 29-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler maakte in het seizoen 2014/15 en tussen 2019 en 2022 al furore in het shirt van FC Eindhoven en begint nu aan zijn derde termijn bij de Blauw-Witten. Sleegers komt transfervrij over van ADO, waar hij in het afgelopen seizoen geen sterke indruk achterliet. Bij Eindhoven kan Sleegers wel uitstekende cijfers weerleggen. In 103 officiële wedstrijden voor de club was hij goed voor 44 doelpunten en 21 assists.

Sleegers werd in het seizoen 2021/22 met 21 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie namens Eindhoven.

Piotr Parzyszek (FC Emmen)

Hoewel Piotr Parzyszek in de afgelopen drie seizoenen nauwelijks wist te scoren bij Frosinone Calcio, Pogon en CD Leganés, zal zijn moyenne in de Keuken Kampioen Divisie iedere verdediger dit seizoen op scherp zetten. Op het tweede niveau van Nederland was Parzyszek, in dienst van De Graafschap, goed voor 51 doelpunten en 13 assists in 86 wedstrijden. Met de juiste aanvoer zal Parzyszek ook bij FC Emmen een absoluut wapen zijn in de punt van de aanval. Trainer Fred Grim zal de juiste manier moeten vinden om Parzyszek optimaal te bedienen.

Parzyszek keert na vijf seizoenen afwezigheid terug op de Nederlandse velden.

Kevin van Veen (FC Groningen)

De transfer van Kevin van Veen naar degradant FC Groningen maakte deze zomer de tongen los. De Eindhovense spits koos na een wonderlijk seizoen bij het Schotse Motherwell (29 doelpunten en 2 assists in 44 officiële wedstrijden) voor een terugkeer naar Nederland. Van Veen laat in vrijwel ieder interview weten dit seizoen minstens dertig doelpunten te gaan maken en zal dat nu moeten laten zien. Er mag ook wel wat verwacht worden van de 32-jarige spits, daar hij met zijn transfer naar de Trots van het Noorden in één klap de best betaalde speler van de competitie werd.

Van Veen moet Groningen met zijn doelpunten binnen een jaar weer terugbrengen naar de Eredivisie.

Giannis-Fivos Botos (Helmond Sport)

De volgende speler die terugkeert op de Nederlandse velden is Giannis-Fivos Botos. De 22-jarige Griek speelde tussen 2021 en 2022 op huurbasis voor Go Ahead Eagles, waar hij in 47 wedstrijden goed was voor 8 doelpunten en 3 assists. De in Athene geboren aanvallende middenvelder hoopte lange tijd op een doorbraak bij AEK, maar moest zijn droomclub deze zomer definitief verlaten. Helmond Sport pikte hem transfervrij op en in Brabant moet de voormalig jeugdinternational zijn carrière nieuw leven inblazen. Botos tekende een contract tot medio 2025, terwijl Helmond de optie heeft de verbintenis met een extra seizoen te verlengen.

Botos in duel met Jurriën Timber als speler van Go Ahead.

Bryan Smeets (MVV Maastricht)

Bryan Smeets is terug waar het allemaal begon! De in Maastricht geboren middenvelder, die met zijn doelpunt tegen Ajax een cruciale rol speelde in de titelstrijd van 2016, werd deze zomer door MVV transfervrij opgepikt bij Sparta. De dertigjarige Smeets beleefde zijn doorbraak als prof bij de Sterrendragers en zal nu als routinier een leidersrol op zich moeten nemen. MVV, dat in het afgelopen seizoen op een knappe vijfde plaats wist te eindigen, hoopt dit seizoen opnieuw een plek in de play-offs te bemachtigen.

Smeets speelde in zijn eerste periode bij MVV 157 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 12 assists.

Clint Leemans (NAC Breda)

Ooit was de 27-jarige Clint Leemans de veelbelovende aanvoerder van de hoogste jeugdelftallen van PSV. De linkspoot, neef van Ajacied Branco van den Boomen, keert nu na een avontuur bij het Deense Viborg FF terug op een niveau dat weinig mensen hem jaren geleden hadden toegedicht. Bij NAC, waar hij een driejarig contract heeft getekend, zal Leemans moeten bewijzen dat hij een elftal voor langere tijd op sleeptouw kan nemen. Met zijn traptechniek en inzicht is de Veldhovenaar een aanwinst voor iedere Keuken Kampioen Divisie-club, al moet hij zijn grote belofte nog altijd écht waarmaken.

Leemans speelde in Nederland eerder voor PSV, VVV-Venlo, PEC Zwolle, RKC Waalwijk en De Graafschap.

Tygo Land (Jong PSV)

Waar Jong PSV in het afgelopen seizoen met Jason van Duiven een uitblinkend zeventienjarig talent had, kan Tygo Land het volgende pareltje worden in het beloftenelftal van de Eindhovenaren. De in 2006 geboren middenvelder wacht nog altijd op zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie, maar zat vorig jaar onder Ruud van Nistelrooij al wel meerdere keren op de bank bij PSV tijdens Eredivisie-wedstrijden. Land is een controlerende middenvelder wiens spel af en toe doet denken aan Frenkie de Jong. Tijdens de voorbereiding kreeg de rechtspoot in meerdere oefenwedstrijden de kans van Peter Bosz, maar de verwachting is dat hij nu eerst vlieguren gaat maken bij Jong PSV, alvorens hij definitief wordt overgeheveld naar de hoofdmacht van de Brabanders.

Land werd vorige zomer voor maar liefst 700.000 euro overgenomen van sc Heerenveen.

Rodney Kongolo (Roda JC)

Roda JC-trainer Bas Sibum heeft behoorlijk veel vertrouwen in Rodney Kongolo, zo blijkt uit de keuze om hem direct te bombarderen tot aanvoerder van de Limburgers. Het 25-jarige broertje van voormalig Feyenoorder Terence Kongolo was in het afgelopen half jaar transfervrij na zijn vertrek bij het Italiaanse Cosenza, maar heeft in Kerkrade een nieuwe thuisbasis gevonden. De Rotterdamse controleur moet bij Roda kracht toevoegen aan het middenveld, zoals hij dat deed in zijn tijd bij sc Heerenveen in de Eredivisie.

Kongolo moet bij Roda een leidersrol op zich nemen.

Joshua Eijgenraam (TOP Oss)

De 21-jarige Joshua Eijgenraam kwam in het afgelopen seizoen maar nauwelijks aan de bak bij Excelsior, maar staat nog altijd te boek als een groot talent in Kralingen. Dit seizoen speelt de middenvelder op huurbasis voor TOP Oss, waar hij zijn vorm van het seizoen 2021/22 moet zien terug te vinden. Eijgenraam, die in de rol van controleur het best tot zijn recht komt, speelde destijds een belangrijke rol in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie. Op het hoogste niveau van Nederland kwam Eijgenraam in het afgelopen jaar slechts dertien keer in actie.

Eijgenraam ligt bij Excelsior nog tot medio 2025 vast.

Youssef El Kachati (Telstar)

Telstar wist met Youssef El Kachati (23) de topscorer van het afgelopen Tweede Divisie-seizoen te strikken. De voormalig jeugdinternational van Marokko was namens Quick Boys goed voor 24 competitiedoelpunten. El Kachati doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Sparta, waar hij uiteindelijk tot elf duels in de hoofdmacht kwam. Bij Telstar neemt hij het stokje over van Glynor Plet, die de afgelopen vier seizoenen in de spits stond. In Velsen-Zuid zal El Kachati zich willen bewijzen als profvoetballer in de Keuken Kampioen Divisie.

El Kachati in het maagdelijk witte thuisshirt dat Telstar dit seizoen draagt.

Björn Hardley (Jong FC Utrecht)

Verdediger Björn Hardley is na vier jaar in Engeland weer terug in Nederland. De Tilburgse linkspoot speelde de afgelopen vier seizoenen voor Manchester United, waar zijn contract deze zomer afliep. Na te hebben gespeeld met toptalenten als Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Hannibal Mejbri, Anthony Elanga en Amad Diallo is het nu tijd om écht aan zijn carrière te bouwen. Bij FC Utrecht kan Hardley zich in alle rust settelen in het beloftenelftal, waarna hij eventueel een kans gaat krijgen in de hoofdmacht. In Stadion Galgenwaard ligt hij tot medio 2025 vast.

De twintigjarige Hardley gaat dit seizoen debuteren in het betaald voetbal.

Soulyman Allouch (VVV-Venlo)

Afgelopen winter maakte Soulyman Allouch de definitieve overstap van Jong AZ naar VVV-Venlo, waar hij tot medio 2026 tekende. De creatieve middenvelder annex buitenspeler liet in zijn eerste twintig wedstrijden voor de Limburgers regelmatig zien wat hij in huis heeft, al moet zijn rendement nog omhoog. Nu Allouch de volledige voorbereiding heeft meegedraaid bij VVV-Venlo is de verwachting dat hij het publiek in De Koel vaker op de banken gaat krijgen. Tot dusver wist de 21-jarige Amsterdammer slechts twee keer te scoren in het shirt van VVV-Venlo. Daarnaast leverde hij één assist af.

Patrick Joosten (Willem II)

Met Nijmegenaar Patrick Joosten heeft Willem II behoorlijk wat Eredivisie-ervaring in huis gehaald. De 27-jarige linksbuiten speelde in het verleden 128 wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland, waarin hij verantwoordelijk was voor 16 doelpunten en 12 assists. Willem II wordt de zevende club in Nederland waar Joosten onder contract staat. Eerder speelde hij voor NEC, FC Utrecht, VVV-Venlo, Sparta, FC Groningen en Cambuur. Joosten kan met zijn snelheid het verschil maken en weet hoe het is om kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. In 2015 maakte hij deel uit van het kampioenselftal van NEC.