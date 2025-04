Op deze manier kunnen Liverpool en Arne Slot vandaag al kampioen van Engeland worden

Liverpool kan komende zondag kampioen van Engeland worden. De ploeg van Arne Slot gaat op bezoek bij het nagenoeg gedegradeerde Leicester City, maar slechts zelf winnen is niet genoeg voor the Reds.

Liverpool heeft in 32 wedstrijden 76 punten verzameld, dat zijn er dertien meer dan achtervolger Arsenal, dat er dus 63 heeft. Dat is een verschil van dertien punten. Momenteel zijn er nog 18 punten te verdienen.

Maar, als Liverpool zondagavond wint van Leicester en Arsenal verliest het uitduel met Ipswich Town, dan bedraagt de achterstand ineens 16 punten, met nog maar 15 punten te verdienen en is Liverpool dus kampioen van Engeland.

Een gelijkspel bij Ipswich - Arsenal is niet genoeg, omdat Arsenal in dat geval in theorie nog op doelsaldo voorbij kan gaan aan Liverpool. The Gunners hebben een doelsaldo van plus 30. Liverpool staat momenteel op plus 43.

Als Liverpool gelijkspeelt of verliest is de club sowieso geen kampioen. Die kans lijkt echter klein. Tegenstander Leicester behaalde slechts een punt in de laatste negen Premier League-duels.

Leicester kan komende zondag dan ook degraderen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij staat zeventien punten achter op Wolverhampton Wanderers en dus moet Leicester winnen om niet te degraderen. Wolverhampton mag dan beslist niet winnen op bezoek bij Manchester United.

Leicester - Liverpool begint zondag om 17.30 uur. Ipswich - Arsenal en Manchester United - Wolverhampton trappen beide af om 15.00 uur. Alle wedstrijden zijn te bekijken bij Viaplay.