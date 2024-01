Oosting ontstemd na bliksemvertrek Ugalde: ‘Geld is voor mij géén drijfveer’

Joseph Oosting baalt stevig van het aanstaande vertrek van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou. De 21-jarige spits wordt met een transfersom van vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) de duurste uitgaande transfer ooit voor de Tukkers. Oosting zegt gemengde gevoelens te hebben bij de situatie, vooral omdat het de sportieve ambities parten speelt. "Wij zijn trainers en kijken er zo naar."

Ugalde trainde donderdag niet mee met de groep, nadat hij zich dinsdag al ziek had gemeld. Diezelfde dmiddag onthulde Fabrizio Romano dat de Costa Ricaan in vergevorderde onderhandeling was met Spartak Moskou.

Nu alle plooien gladgestreken zijn gaat Ugalde tot medio 2028 tekenen bij de Russische topclub. Oosting loopt alvast vooruit op de officiële berichtgeving.

"De kans dat Manfred gaat is groot ja", verklaart de trainer van de Tukkers tegenover Tubantia. Dat zorgt volgens Oosting voor onrust binnen de groep. Vooral omdat onlangs op het trainingskamp in Oliva de sportieve doelstellingen gezamenlijk werden uitgesproken. "En nu vertrekt dus je spits."

Oosting vindt dat de ambities moeten blijven staan, en verwacht dus een waardig vervanger voor Ugalde. Het liefst 'een ander type dan Ricky van Wolfswinkel', de enige andere volwaardige centrumspits in de selectie. "Arnold Bruggink, Jan Streuer en ik hebben een lijstje gemaakt, en daar zijn we mee aan de slag." Naar verluidt prijken de namen van Myron Boadu (AS Monaco), Noah Ohio (Standard Luik), Sydney van Hooijdonk (Bologna) en Lequincio Zeefuik (FC Volendam) op dat lijstje.

'Geld is voor mij als persoon geen drijfveer'

Ondanks zijn wrevel heeft Oosting wel begrip voor Ugaldes beslissing. De oefenmeester wijst daarbij naar de culturele achtergrond van de Noord-Amerikaan. "Ik weet wel waar hij vandaan komt, en snap dan dat het anders is. Geld is voor mij een drijfveer. Dat is het voor mij als persoon niet", aldus Oosting.

Ugalde is pas sinds dit seizoen officieel speler van Twente, nadat de huidige nummer drie van de Eredivisie hem vorig jaar al huurde van Lommel SK. De Tukkers betaalden afgelopen zomer vier miljoen euro voor de spits en krijgen bijna het viervoudige van dat bedrag terug. Ugalde kwam in totaal in 84 officiële wedstrijden in actie voor Twente, waarin hij 22 keer scoorde en 13 assists aantekende. In Moskou wordt hij ploeggenoot van de om meerdere redenen veelbesproken Quincy Promes.



