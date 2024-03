Oosterwolde en Tadic dragen met goals bij aan zege FenerbahÃ§e op Union

Oosterwolde en Tadic dragen met goals bij aan zege Fenerbahçe op Union

Fenerbahçe heeft een uitstekend resultaat geboekt in het heenduel van de achtste finale van de Conference League. De nummer twee van de Süper Lig versloeg de nummer één van België, Union Sint-Gillis, met 0-3. Uitgerekend Rode Duivel Batshuayi was goed voor het eerste doelpunt. Jayden Oosterwolde verdubbelde de voorsprong en Dusan Tadic zorgde in blessuretijd zelfs nog voor de 0-3.

Bij Fenerbahçe verschenen de nodige bekende namen aan de aftap. Sebastian Szymanski, Dusan Tadic en Oosterwolde, als linksback, mochten starten. Ferdi Kadioglu begon op de bank, al zou hij wel al in de eerste helft invallen. Batshuayi kreeg de voorkeur boven Edin Dzeko.

Fans van Fenerbahçe zorgden direct voor vuurwerk door vuurwerk op het veld te gooien, al was de Turkse passie iets te veel van het goede. De wedstrijd werd even stilgelegd, al werd die snel hervat. Fenerbahçe stond verdedigend sterk en gaf weinig ruimte weg aan de koploper van de Jupiler Pro League.

?? Jayden Oosterwolde steekt het hele veld over en blijft ijskoud één op één met de keeper ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 7, 2024

In de twintigste minuut werd het vrij plotseling 0-1. Een vrije trap werd door Caglar Söyüncü doorgekopt naar Batshuayi, die van dichtbij met rechts afrondde: 0-1. De topclub uit Istanbul kreeg vertrouwen van de treffer, al lieten ook de Belgen bij vlagen goed spel zien. Tegenvaller voor Fener was het geblesseerd uitvallen van Söyüncü. De ervaren mandekker werd afgelost door Kadioglu.

De Arnhemmer werd al snel na zijn entree de diepte ingestuurd en kreeg de nodige ruimte, maar loste uiteindelijk een teleurstellend rollertje. Ook Batshuayi kreeg nog een aardige mogelijkheid voor rust. De ex-spits van onder meer Liverpool nam de bal niet goed aan, waardoor de kans verloren ging.

Vlak na rust zorgde Tadic voor het eerste gevaar. De Serviër schoot echter naast. Tadic kreeg na een uur spelen de bal goed mee van Batshuayi, maar hij kon geen vervolg geven aan een gevaarlijk ogende aanval.

Ook Union liet zich zien. Alessio Castro-Montes liet een goede kopkans onbenut en claimde een strafschop na een vermeende overtreding op Loïc Lapoussin, maar daar bleek geen sprake van te zijn. In de tegenstoot schoot Kadioglu net over.

Union ging op jacht naar de gelijkmaker en gaf daarmee ook de nodige ruimte weg. In de slotfase bleek Fenerbahçe ijskoud. Tadic gaf mee aan Oosterwolde, die vanaf eigen helft een zeer indrukwekkende sprint inzette en vervolgens met links afrondde: 0-2. Na een handsbal kreeg Fener ook nog een strafschop, die werd benut door Tadic: 0-3.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties