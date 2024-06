Oostenrijkse voetbalbond komt met slecht nieuws over Gernot Trauner

Oostenrijkse voetbalbond komt met slecht nieuws over Feyenoord-verdediger Gernot Trauner

Gernot Trauner kan dinsdagavond niet in actie komen tijdens de achtste finale van het EK tegen Turkije. Dat heeft de Oostenrijkse voetbalbond zondag bevestigd. De 32-jarige verdediger ondervindt nog altijd te veel hinder van de bovenbeenblessure die hij opliep tegen Polen (1-3 zege).

Trauner kwakkelde in aanloop naar het EK al met zijn fitheid, maar kwam tijdens de eerste twee groepswedstrijden wel gewoon in actie. Waar hij tegen Frankrijk het laatste half uur als invaller meedeed, stond Trauner vorige week vrijdag in het treffen met Polen in de basis. Hij nam Oostenrijk op sleeptouw door na negen minuten de openingstreffer tegen de touwen te koppen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Trauner viel met een klein uur op de klok echter geblesseerd uit met een bovenbeenblessure. Door die spierblessure moest hij de wedstrijd tegen Nederland al aan zich voorbij laten gaan.

Nu is dus duidelijk dat ook de kwartfinale tegen Turkije te vroeg komt voor de verdediger van Feyenoord. Toch is er ook voorzichtig positief nieuws: mocht Oostenrijk de kwartfinale halen, dan lijkt Trauner daar wel in te kunnen spelen.

Oostenrijk en Turkije trappen dinsdagavond om 21:00 uur af in Leipzig. Drie uur eerder, om 18:00 uur, treffen Roemenië en Nederland elkaar in München. De winnaars van beide duels treffen elkaar in de kwartfinale.

Wie dertienvoudig international Trauner vervangt tegen Turkije is nog niet bekend. Tegen Frankrijk werd het hart van de verdediging gevormd door Maximilian Wöber en Kevin Danso, tegen Nederland stonden daar Wöber en Philipp Lienhart.

Trauner stond het afgelopen seizoen ruim drie maanden aan de kant bij Feyenoord door een knie- en hamstringblessure. Hij eindigde met Oostenrijk op plek één in Groep D, boven Frankrijk, Nederland en Polen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties