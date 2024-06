Oostenrijk boekt dankzij onder meer Trauner mogelijk cruciale zege in groep Oranje

Oostenrijk heeft uitstekende zaken gedaan in de groep van het Nederlands elftal op het EK. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick versloeg Polen vrij overtuigend met 1-3 dankzij treffers van Gernot Trauner, Christoph Baumgartner en Marko Arnautovic. Tussendoor verzorgde Krzysztof Piatek de gelijkmaker. Dankzij de zege staat Oostenrijk net als Nederland en Frankrijk, die nog tegen elkaar spelen, op drie punten. Polen staat onderaan met nul punten.

Een basisplaats kwam voor de pas van een blessure herstelde Robert Lewandowski nog te vroeg, al zou hij na rust wel invallen. Bartosz Salamon, Taras Romanczuk, Kacper Urbanski en Sebastian Szymanski verloren hun basisplaats ten opzichte van de 1-2 nederlaag tegen Oranje. Zij moesten plaatsmaken voor Pawel Dawidowicz, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski en Piatek.

Aan de kant van Oostenrijk verschenen (ex-)Eredivisionisten Trauner, Phillipp Mwene en Arnautovic in de basis. Ook Philipp Lienhart mocht het vanaf de aftrap laten zien. Maximilian Wöber, Kevin Danso en Michael Gregoritsch, tegen Frankrijk nog basisspelers, moesten het ditmaal stellen met een reserverol.

Oostenrijk liet direct zijn aanvallende intenties zien. Marcel Sabitzer leek al vroeg binnen te kunnen tikken, maar een prima ingreep van Przemyslaw Frankowski zorgde ervoor dat een hoekschop het maximaal haalbare was voor Oostenrijk. Het Alpenland bleef drukken en kwam nog binnen tien minuten spelen op voorsprong. Mwene gaf vanaf links voor op Trauner, die als een ervaren spits bij de eerste paal fraai binnenkopte: 0-1.

Het was een kwartier lang eenrichtingsverkeer, maar daar kwam een einde aan toen Polen zich gevaarlijk meldde in de zestien van Oostenrijk. Nadat er eerst tevergeefs hands van Mwene werd geclaimd, liet Nicola Zalewski een enorme kans op de gelijkmaker liggen. De vleugelspeler van AS Roma kreeg de bal voor zijn rechter, en dat dat niet zijn favoriete voet is was te zien aan zijn afronding.

Na een half uur was de gelijkmaker alsnog een feit. Trauner kon een schot van Jan Bednarek eerst nog goed afblokken, maar de bal rolde vervolgens perfect voor de voeten van Piatek, die van dichtbij niet teleurstelde: 1-1. Tot aan de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Afstandsschoten van Piotr Zielinski aan de ene kant en Sabitzer aan de andere leverden niets op.

Vlak nadat Feyenoord-verdediger Trauner uitviel met een blessure, maakte Lewandowski zijn rentree. De entree van de levende legende in Polen sorteerde echter niet het gewenste effect, want kansen bleven schaars voor Polen.

Halverwege de tweede helft kwam Oostenrijk, dat ook niet gek veel creëerde, op voorsprong. Invaller Alexander Prass, koud vier minuten in het veld, gaf voor vanaf de linkerkant en na een slim overstapje van Arnautovic wist Baumgartner raak te schieten. Polen zocht de aanval en werd even gevaarlijk via Karol Swiderski, die keihard op de vuisten van Patrick Pentz schoot.

Een kwartier voor tijd gooide Oostenrijk het duel in het slot. Een lange bal kwam perfect voor de voeten van Sabitzer, die een vrij veld voor zich zag en richting Szczesny sprintte. De doelman van Juventus beging een overtreding op de middenvelder van Borussia Dortmund, wat hij moest bekopen met een strafschop. Arnautovic pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de rechteronderhoek: 1-3.

In de slotfase miste Konrad Laimer nog een opgelegde kans op de 1-4. Nadat hij Szczesny goed omspeelde had hij de bal uit een vrij lastige hoek voor het inschieten, maar een treffer volgde niet. Laimer schoot ternauwernood voorlangs.

