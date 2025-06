Ook zeer vermogende club uit de Premier League volgt PSV’er Johan Bakayoko

Johan Bakayoko heeft over belangstelling niet te klagen, zo blijkt uit een transferupdate van het Eindhovens Dagblad. PSV-watcher Rik Elfrink noemt liefst vier Europese topclubs die de 22-jarige aanvaller volgen.

Volgens Elfrink stevent PSV af op een ‘verkoopgolfje’. Malik Tillman, Johan Bakayoko en Noa Lang kunnen weleens snel vertrekken.

Inmiddels is duidelijk dat de toekomst van Tillman zomaar eens in de Bundesliga kan liggen. Noa Lang lijkt op zijn beurt onderweg naar Napoli.

Waar Tillman en Lang in het afgelopen seizoen belangrijk waren, schrijft Elfrink woensdag over een derde gewilde PSV’er. “Ook voor Johan Bakayoko is er belangstelling van diverse clubs, waaronder RB Leipzig, Olympique Marseille, Bayer Leverkusen en Newcastle United."

Bakayoko wordt al langere tijd aan Bayer Leverkusen, RB Leipzig en Olympique Marseille gelinkt. De naam van Newcastle United is echter nieuw.

“Of zij doorpakken richting PSV is op dit moment nog niet te zeggen. Wel staat ook Bakayoko normaal gesproken voor een vertrek, omdat zijn contractsituatie heel interessant is voor kopende clubs”, aldus Elfrink.

Het contract van Bakayoko bij PSV loopt in de zomer van 2026 af. Volgens Elfrink zet PSV in op een bedrag hoger dan de in Frankrijk genoemde 18 miljoen euro.