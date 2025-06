Ook Stefano Pioli wijst bondscoachschap Italië af: Di Marzio duidt nieuwe topkandidaat

Gennaro Gattuso heeft op dit moment de beste papieren om Luciano Spalletti op te volgen als bondscoach van Italië, zo melden meerdere landelijke media. De 73-voudig oud-international moet de worstelende ploeg naar het WK van 2026 leiden.

Eerder op de dag maakte transferjournalist Gianluca Di Marzio al bekend dat Stefano Pioli, een andere belangrijke kandidaat, het bondscoachschap van het Zuid-Italiaanse land afwees.

Pioli, die AC Milan naar de meest recente Serie A-titel in de clubgeschiedenis leidde, zou namelijk de voorkeur geven aan een terugkeer naar de hoogste Italiaanse divisie. Fiorentina is namelijk geïnteresseerd in de aanstelling van de bij Al-Nassr werkzame Italiaan.

Eerder viste de Italiaanse bond ook al achter het net bij Claudio Ranieri, die aangaf ook niet aan de slag te gaan als bondscoach van Italië. Zodoende is het oog van de bond nu gevallen op Gattuso, zo weten onder meer Di Marzio en Sky Sport.

De 47-jarige Gattuso, die in 2006 het WK won met het voetballand pur sang, is inmiddels in gesprek met de bond. Aan hem is de taak om de Azzurri naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te leiden.

De Zuid-Europeanen kenden daartoe onder Spalletti een weinig imponerende start. De ontslagen keuzeheer leidde de Zuid-Europeanen in zijn laatste wedstrijd wel naar een zuinige 2-0 zege op Moldavië, maar de 3-0 afgang in en tegen Noorwegen bemoeilijkte het kwalificatieproces aanzienlijk.