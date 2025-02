Ook meevaller voor Farioli en Ajax in aanloop naar hervatting in de Europa League

Er is woensdag ook goed nieuws voor Francesco Farioli. De trainer van Ajax kan donderdag tegen Union Sint-Gillis in de Europa League namelijk weer beschikken over Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller is hersteld van een hamstringblessure die hem langs de kant hield tegen Feyenoord (2-1) en Fortuna Sittard (0-2).

Davy Klaassen en winteraanwinsten Lucas Rosa en Oliver Edvardsen zijn ingeschreven voor de knock-outfase van de Europa League, en donderdag dus ook inzetbaar voor Farioli. De Italiaanse trainer kan niet beschikken over Jordan Henderson, Branco van den Boomen, Youri Regeer en Wout Weghorst, allen geblesseerd.

Farioli kan aan de andere kant testen hoe enkele talenten ervoor staan. Dies Janse, Sean Steur, Rayane Bounida en Jorthy Mokio zijn ook opgenomen in de 23-koppige selectie van Ajax voor het uitduel in Brussel. Mokio (16) debuteerde eerder dit seizoen al in de Europa League en verving afgelopen zondag Jorrel Hato op de linksbackpositie.

Er was lange tijd onzekerheid over het doorgaan van de Europese wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Het veld in het Koning Boudewijnstadion lag er door regenval slecht bij en leek te worden afgekeurd door de UEFA.

Na een laatste controle woensdag kan het duel tóch doorgang vinden in het stadion in Brussel. De aftrap vindt donderdag plaats om 18:45. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA.

Volledige selectie Ajax

Doel: Remko Pasveer, Jay Gorter, Charlie Setford

Verdediging: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Daniele Rugani, Dies Janse, Josip Sutalo, Jorthy Mokio

Middenveld: Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim, Sean Steur

Aanval: Brian Brobbey, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Bertrand Traoré, Steven Berghuis, Christian Rasmussen, Rayane Bounida