Ook Inter is niet opgewassen tegen Ranieri's Roma: Napoli nieuwe titelfavoriet

Inter heeft zondag een zeer dure nederlaag geleden. De ploeg van Simone Inzaghi bleek in San Siro niet opgewassen tegen AS Roma, dat onder leiding van Claudio Ranieri nu al achttien Serie A-wedstrijden ongeslagen is: 0-1. Inter zakt naar plek twee. Napoli heeft evenveel punten (71), maar komt zondagavond pas in actie, thuis tegen Torino. Roma klimt naar plek vijf en zet zijn Champions League-ambities kracht bij.

Inter had zoals vooraf verwacht het initiatief in handen en het duurde slechts een paar minuten voor het eerst gevaarlijk werd. Marko Arnautovic werd de diepte ingestuurd en zag zijn voorzet worden binnengelopen door Federico Dimarco. Arnautovic stond echter buitenspel: goal afgekeurd.

Inter wist zijn dominantie aan de bal in de fase erna niet om te zetten in kansen. Roma stond verdedigend goed, al kwam het er aanvallend lange tijd niet aan te pas. Maar dat veranderde. Lorenzo Pellegrini zag zijn matige poging ongelukkig worden aangeraakt door zowel Nicolò Barella als Matteo Darmian, waardoor Matías Soulé bij de tweede paal kon binnenschuiven: 0-1.

Het was het startsein van een fase waarin Roma naliet de voorsprong te vergroten. Zo schoot Bryan Cristante op aangeven van Pellegrini hoog over en kon een schitterende aanval net niet worden afgerond bij de tweede paal, waar Carlos Augusto Inter redde met een fraaie tackle.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Inter had de bal, maar de ruimtes bleven beperkt. Inzaghi besloot Denzel Dumfries als invaller zijn rentree te laten maken na een blessureperiode en de Rotterdammer werd vrijwel direct gevonden bij de tweede paal, waar hij net tekort kwam.

Roma loerde op countermogelijkheden, en die kwamen er. Nicolò Pisilli had veel meer moeten doen met zijn volley in de zestien, maar zeker Artem Dovbyk had op het scorebord moeten verschijnen toen hij in totale vrijheid werd gevonden door Angeliño. Dovbyk nam de bal dusdanig slecht aan, dat Francesco Acerbi de gelegenheid kreeg om Inter op het laatste moment te redden.

In de slotfase claimden onder meer Dumfries en Yann Bisseck strafschoppen na vermeende overtredingen van Roma. Tot ongenoegen van San Siro kwamen die er niet, en wist Inter ook in de blessuretijd geen punt meer te redden.