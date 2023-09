‘Onwetend, streng en doorgeslagen’: KNVB gaat ondanks kritiek door met protocol

Zondag, 10 september 2023 om 13:59 • Bart DHanis

De KNVB gaat door met wat zij ‘het protocol’ noemen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Het medium was zaterdagmiddag aanwezig bij een paneldiscussie tussen de bond, het supporterscollectief, burgemeesters en voetbalclubs en deed uitgebreid verslag van de middag in Zeist.

De KNVB wil dus door met de 'bekertjesregel', in Zeist ‘het protocol’ genoemd. Dat betekent dat wanneer er bekertjes op het veld belanden, er ook dit seizoen tien minuten gestaakt zal worden. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen ziet de nadelen van de regel wel in, maar is van mening dat het protocol het gewenste effect sorteert. “Ik vind het feit dat supporters een wedstrijd doelbewust kunnen laten staken wel een probleem, maar het protocol is er voor de veiligheid op het veld. Sindsdien zijn er 228 wedstrijden gespeeld, waarvan vier definitief gestaakt. Het aantal incidenten is ook omlaag.”

Er hoeft overigens niet meer gestaakt te worden als de gooier uit het stadion is verwijderd. Volgens het AD werd het nieuws in de zaal met een diepe zucht ontvangen. Het dagblad schrijft dat ‘het protocol' een nieuwe laag in de stap aan symptoombestrijdende middelen is, die zowel ‘nepsupporters’ als ‘echte supporters’ raken. Bovendien scheert de regel beide groepen fans over één kam.

Het supporterscollectief noemt het beleid van de KNVB dan ook angstig, wantrouwend, streng, onwetend en doorgeslagen. Het stempel wantrouwen wil het collectief wel toelichten. “Je bent al een gevaar, puur omdat je naar een voetbalwedstrijd gaat”, beargumenteert Matthijs Keuning van het collectief. “Je wordt acht keer gefouilleerd bij een uitwedstrijd, moet eeuwig in buscombi’s wachten en wordt behandeld alsof je een wild dier bent. Van gastvrijheid is al lang geen sprake meer.”