Onwel geworden speler FC Twente weer bij selectie: 'Hartstikke blij mee’

Vrijdag, 21 april 2023 om 15:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:55

De speler van FC Twente die vorige week zondag onwel werd in de bus, is ontslagen uit het ziekenhuis en heeft weer meegetraind met de groep. De identiteit van de desbetreffende speler is wegens privacyredenen niet bekendgemaakt. Na afloop van het Eredivisie-duel met FC Utrecht (1-0) moest de spelersbus van Twente volgens Tubantia stoppen op de vluchtstrook van de A1 om de speler te laten behandelen.

Maandag werd bekend dat de toestand van de speler in kwestie stabiel was. “We zijn zo opgelucht dat hij de volgende dag uit het ziekenhuis kwam en de dag erna alweer op de club was”, zegt trainer Ron Jans tegenover RTV Oost. “Hij is er ook gewoon weer bij.”

“Er was geen paniek, maar we waren wel enorm geschrokken. Ik vind dat iedereen heel goed reageerde op de situatie, want het was enorm schrikken. Veiligheid gaat voor alles en we zijn heel blij dat hij er weer bij is. Er moeten volgens mij nog wat uitslagen komen, maar er is in ieder geval uitgesloten dat het echt hele vervelende dingen kunnen zijn. Daar zijn we hartstikke blij mee.”

Na afloop van het verloren duel met Utrecht ging het mis in de spelersbus van Twente, die volgens meerdere bestuurders plotseling stil ging staan op de vluchtstrook. Vrij snel werd de bus omringd door drie politieauto’s en een ambulance. De onwel geworden speler werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten is de speler bij kennis. Twente bevestigde de berichtgeving van Tubantia, maar de club kon om privacyredenen geen aanvullende informatie vrijgeven.