Ontwikkeling in Duitsland maakt kans op vertrek van Arne Slot weer wat groter

Woensdag, 17 mei 2023 om 14:43 • Noel Korteweg

Xabi Alonso blijft op zijn post bij Bayer Leverkusen, zo bevestigt hij tegenover SPORT1. De 41-jarige Spanjaard werd gezien als grootste kandidaat voor de vacature van manager bij Tottenham Hotspur, maar bedankt daar nu dus voor. Arne Slot ziet daardoor in ieder geval één concurrent afhaken.

Alonso hoorde volgens the Athletic samen met Slot, Luis Enrique, Roberto De Zerbi en Rúben Amorim bij de laatste kanshebbers wat betreft de vacature bij Tottenham. Daniel Levy, de voorzitter van de Engelsen, kan de naam van Alonso nu dus in ieder geval doorstrepen. “Ik blijf bij Leverkusen”, zegt de Spaanse trainer. “Ik ben ontzettend gelukkig bij deze club en met dit team.”

De oud-speler van onder meer Bayern München, Liverpool en Real Madrid werd gezien als grootste kandidaat. “Hij heeft de Champions League gewonnen, bij topclubs gespeeld en is een uithangbord”, aldus Valentijn Driessen ruim twee weken geleden bij Vandaag Inside. “Hij is niet onder de indruk van Tottenham. Slot heeft nog nooit wat gewonnen (inmiddels wel de landstitel met Feyenoord, red.), komt uit Overijssel en heeft nog nooit écht geld verdiend.”

De kans dat Tottenham bij Slot uit gaat komen is met het aanblijven van Alonso bij Leverkusen dus weer wat groter geworden. The Telegraph kwam afgelopen dinsdag met het nieuws dat de trainer van Feyenoord een verbeterd contractvoorstel tegemoet kan zien ter waarde van bijna drieënhalf miljoen euro per jaar. "Het aanbod van Feyenoord lijkt voor Premier League-begrippen niet enorm, maar laat de enorme toewijding van de club zien", aldus de Britse krant. Slot zou bij Tottenham naar verluidt minimaal het dubbele kunnen verdienen van het topaanbod van Feyenoord.