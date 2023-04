Ontsteltenis over voorstel om RvC Ajax financieel te belonen: ‘Schaamteloos!’

Woensdag, 19 april 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Erelid Arie van Os heeft in De Telegraaf verbaasd gereageerd op het plan om de Raad van Commissarissen van Ajax financieel te belonen. De raad heeft een voorstel gedaan om commissarissen een jaarsalaris van 35.000 tot 50.000 euro te geven. Op dit moment werken de commissarissen van de Amsterdammers nog op vrijwillige basis. Van Os noemt het plan 'schaamteloos' en 'ronduit belachelijk'.

De RvC wil het voorstel in stemming brengen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 26 mei. Het is de bedoeling dat voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst dan 50.000 euro bruto gaan verdienen. De commissarissen ontvangen allen 35.000 euro. Van Os doet een dringende oproep aan de Vereniging Ajax om het plan tegen te houden. De vereniging AFC Ajax telt ruim zevenhonderd leden met stemrecht en bezit 73 procent van de aandelen van de club. "Dit past wat mij betreft precies in de chaos van de afgelopen weken. Elke dag als ik de krant open sla, laat ik me weer verrassen", aldus Van Os.

"Clubliefde bestaat kennelijk alleen nog bij een paar oude ballen, zoals ik", gaat Van Os verder. "Michael van Praag, Hennie Henrichs, Uri Coronel en ik stapten in 1989 pro deo in het bestuur. Het was een eer om Ajax te dienen. Dat deden we met alle liefde en toewijding. Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om er geld voor te vragen. Nu zijn er alleen maar carrièretijgers. Voor die paar uurtjes werk per jaar is elk bedrag te veel, maar 35.000 tot 50.000 euro is schaamteloos, omdat Ajax dat geld veel beter kan besteden."

De RvC vindt dat de nieuwe beloning 'past bij de statuur van een deskundige, onafhankelijke en kritische Raad van Commissarissen'. "Het toekennen van een beloning zorgt er ook voor dat Ajax in de toekomst leden van de Raad van Commissarissen met voldoende relevante ervaring, professionele achtergrond en tijd kan blijven aantrekken”, aldus de RvC van de Amsterdammers in een brief aan de aandeelhouders. Het voorstel moet volgens een woordvoerder van Ajax los worden gezien van de komst van Eringa, die vorige maand startte in de Johan Cruijff ArenA.