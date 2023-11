Ontslag van LaLiga-president Javier Tebas blijkt opnieuw listige truc te zijn

Woensdag, 22 november 2023 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:18

Javier Tebas heeft zijn ontslag ingediend als president van LaLiga, zo maakt de 61-jarige bestuurder bekend via X. Van het einde van Tebas als president van de competitie is echter hoogstwaarschijnlijk geen sprake, daar hij duidelijk maakt bij de volgende verkiezingen gewoon weer verkiesbaar te zijn.

Tebas trad in april 2013 in dienst als president van LaLiga. Ruim tien jaar later zullen Quico Catalán en Miguel Ángel Gil Marín voorlopig de honneurs waarnemen als vervanger van Tebas. Het tweetal zal een verkiezingscommissie opstellen, bestaande uit drie clubs uit LaLiga en twee clubs uit LaLiga 2.

Relevo schrijft dat bovenstaande gebeurtenissen weinig te maken hebben met veranderingen. Het zou vooral een bureaucratisch besluit zijn, om Tebas weer zo snel mogelijk aan de macht te krijgen. Als Tebas daadwerkelijk wordt verkozen tot 'nieuwe' president, betekent dat voor hem zijn vierde ambtstermijn als president.

Tebas' besluit om nu zijn aftreden kenbaar te maken heeft alles te maken met zijn wil om zo snel mogelijk herkozen te worden. Als hij zou hebben gewacht met zijn besluit om af te treden, zou het stemproces vanwege de feestdagen rondom Kerstmis vertraging hebben opgelopen. Nu al bekend is dat hij aftreedt, kunnen de stemmen nog voor het einde van 2023 verzameld worden.

De kans dat Tebas herkozen gaat worden, lijkt op dit moment zeer groot. Daar is een simpele reden voor: hij heeft momenteel geen tegenstanders. Vier jaar geleden liep het ambtstermijn van Tebas ook af en ook toen stopte hij voortijdig. Enkele maanden later werd hij zonder tegenstander herkozen als president van LaLiga.

"Een paar minuten geleden heb ik mijn ontslag ingediend als voorzitter van LaLiga vóór het einde van mijn ambtstermijn, die op 23 december afliep", opent Tebas zijn bericht op X. "Er zal een nieuw verkiezingsproces van start gaan waarin ik mezelf zal presenteren, dus ik zal de goedkeuring en het vertrouwen van de clubs vragen om de uitdagingen aan te gaan." Als Tebas wordt herkozen, gaat hij een nieuwe vierjarige periode als president in.

Tebas is in zijn jaren als LaLiga-president niet altijd onomstreden geweest. Zo zei hij, nadat Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior racistisch werd bejegend in en tegen Valencia, dat het allemaal wel meeviel met racisme in Spanje. "Racisme is een uiterst zeldzame gebeurtenis in onze competitie en dat willen we elimineren, maar we mogen niet toestaan dat de reputatie van de competitie wordt aangetast." Die uitspraak kwam hem op veel kritiek te staan.