Ontslag Luciano Spalletti bij Italië betekent uitstekend nieuws voor Francesco Farioli

Het ontslag van Luciano Spalletti en de afwijzing van Claudio Ranieri betekenen goed nieuws voor Francesco Farioli. Stefano Pioli, topkandidaat bij Fiorentina, is volgens meerdere Italiaanse media nu namelijk de eerste keus voor de Italiaanse bond, waardoor de vacature in Florence open blijft.



Spalletti werd na een onthutsende 3-0 nederlaag in Noorwegen door de Italiaanse bond ontheven uit zijn functie als bondscoach. Ranieri gold als gedroomde opvolger, maar hij bedankte voor de klus.



De Italiaanse voetbalbond heeft de pijlen nu gericht op Pioli. De voormalig manager van AC Milan en Al-Nassr leek op weg naar Fiorentina, maar kan nu dus ineens bondscoach van zijn geboorteland worden.



Voor voormalig Ajax-trainer Farioli is dat goed nieuws. Eerder werd Farioli al gespot in een restaurant in Florence. Volgens de Italiaanse journalist Alfredo Pedullà heeft la Viola al contact gezocht met Farioli.



Farioli werd in de voorbijgaande weken al in verband gebracht met meerdere clubs, waaronder het Schotse Rangers FC, Tottenham Hotspur en AS Roma.



Zelf heeft de bij Ajax vertrokken manager nog niets losgelaten over zijn toekomst.