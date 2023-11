Ontslag komt El Ghazi ongekend duur te staan: komende 8 maanden geen club

Vrijdag, 3 november 2023 om 18:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Zijn ontslag bij FSV Mainz 05 komt Anwar El Ghazi duur te staan. De 28-jarige vleugelaanvaller mag door een regel van de FIFA pas in het nieuwe seizoen weer bij een andere club beginnen. El Ghazi kan nog wel een verzoek doen om dispensatie.

El Ghazi stond aan het begin van het seizoen onder contract bij PSV en kwam in augustus tot zeven speelminuten. Na de komst van Hirving Lozano op Deadline Day besloot PSV om het contract van El Ghazi te ontbinden.

Vervolgens hield El Ghazi zijn conditie op peil bij Ajax, maar de Amsterdammers gaven de aanvaller geen contract. Op 22 september tekende El Ghazi bij Mainz. De aanvaller kwam in drie optredens tot 51 speelminuten voor de Bundesliga-club.

De FIFA-reglementen schrijven voor dat een speler slechts voor twee verschillende clubs in een seizoen mag uitkomen. Dat betekent dat El Ghazi dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie mag komen. Een terugkeer bij PSV zou wel toegestaan zijn, maar lijkt erg onwaarschijnlijk.

El Ghazi kan de FIFA om dispensatie vragen. Indien dat niet wordt toegekend, staat de voormalig Ajacied de komende acht maanden aan de kant.

El Ghazi kwam in de problemen bij Mainz door posts over het conflict tussen Israël en Palestina. De aanvaller werd aanvankelijk op het matje geroepen door Mainz voor een post waarin hij de leus 'From the river to the sea, Palestina will be free' zette.

Daarna publiceerde Mainz een statement waarin El Ghazi zijn excuses zou aanbieden, maar de aanvaller kon zich daar niet in vinden en kwam zelf met een nieuw statement op Instagram. Mainz pikte die laatste verklaring niet en zette El Ghazi vrijdag op straat.

