Ontketende Lukaku maakt 4 doelpunten in 20 minuten: België in Pot 1

Zondag, 19 november 2023 om 19:57 • Bart DHanis • Laatste update: 20:40

België heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in het laatste EK-kwalificatieduel. De Rode Duivels waren in Brussel met 5-0 te sterk voor Azerbeidzjan. Lukaku nam in de eerste helft vier doelpunten voor zijn rekening. Leandro Trossard maakte in de slotfase de vijfde Belgische treffer. Door de overwinning is België bovenaan geëindigd in groep F en plaatst het zich in pot 1 voor de EK-loting.

In het openingskwartier had België het betere van het spel. Dit vertaalde zich na zeventien minuten spelen al een voorsprong op het scorebord. Jérémy Doku gaf een afgemeten voorzet op Lukaku, die de bal knap achter doelman Sahrudin Mahammadaliyev knikte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tien minuten later werden de problemen voor Azerbeidjan nog groter. Eddy Israfilov trok eerst Doku naar beneden en ontving daar een gele kaart voor. Vier minuten later maakte diezelfde Israfilov een harde overtreding op Lukaku, waarna de middenvelder met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

Echt last had de Belgische schutter niet van de charge, daar hij twee minuten later op aangeven van Timothy Castagne de 2-0 tegen de touwen knalde. Lukaku kreeg de bal in de zestien panklaar voor zijn rechter en schoof keurig binnen.

Luttele minuten later kopte Lukaku op aangeven van Wout Faes zijn derde treffer tegen de touwen. De dertigjarige spits wist echt van geen ophouden in Brussel. Tien minuten voor rust nam hij een pass van Orel Mangala in de loop aan en maakte hij vervolgens zijn vierde doelpunt van de eerste helft.

In het tweede bedrijf werd België nog een aantal keer gevaarlijk. Doku schoot van afstand en ook Trossard en Yannick Carrasco waren dichtbij, maar het mocht niet baten. Youri Tielemans raakte tien minuten voor tijd met een afstandsschot nog de paal namens de Belgen.

In de laatste minuut maakte Trossard er op aangeven alsnog 5-0 van. Doku gaf de bal laag en strak voor op de Arsenal-aanvaller, die vervolgens voor leeg doel kon binnenwerken en zo de eindstand bepaalde.

Lukaku maakte al drie keer eerder een hattrick voor zijn land, zondagavond was het de eerste keer dat hij vier treffers maakte in één wedstrijd. De aanvaller van AS Roma staat nu op 83 doelpunten voor België. Alleen Cristiano Ronaldo (128 voor Portugal), Ali Daei (109 voor Iran), Lionel Messi (109 voor Argentinië). Robert Lewandowski staat op 81 doelpunten namens Polen. Lukaku is hem dus voorbijgestreefd.