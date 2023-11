Ontketende Kylian Mbappé schiet PSG met hattrick naar de koppositie

Zaterdag, 11 november 2023 om 19:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:53

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdag hersteld van de 2-1 nederlaag tegen AC Milan in de poulefase van de Champions League. Dankzij een hattrick van de ontketende Kylian Mbappé werd Stade de Reims namelijk eenvoudig met 0-3 verslagen. Het winnende PSG neemt door de ruime uitoverwinning de koppositie in de Ligue 1 weer over van OGC Nice.

PSG kende een droomstart in het Stade Auguste-Delaune II. Ousmane Dembélé slingerde de bal in de tweede minuut vanaf rechts voor het doel, waarna Mbappé vanaf links in de zestien en met rechts de 0-1 aantekende in de rechterbenedenhoek. De bezoekers uit Parijs bleven nadien de dominante ploeg in Reims, maar het overwicht leverde voor rust geen doelpunten meer op.

Reims dacht juist op gelijke hoogte te komen in de eerste helft. Oud-Ajacied Mohamed Daramy bediende Junya Ito, die eenvoudig het net wist te vinden. Daramy stond op het moment van de assist echter buitenspel, waardoor er een streep ging door het doelpunt van de thuisspelende ploeg.

Na bijna een uur spelen was daar dan eindelijk de 0-2 voor PSG. Dembélé stak Carlos Soler weg en de rechtsback vond op zijn beurt Mbappé, die slim wegliep bij zijn bewaker en bij de tweede paal simpel kon binnentikken. De vreugde was opvallend groot bij de doelpuntenmaker, die het hele seizoen al belangrijk is voor PSG in de Ligue 1.

Daar is de ????????????! ?? Kylian Mbappé met de ??-?? tegen Stade Reims ?? Een heerlijke treffer voor de Franse spits!#ZiggoSport #Ligue1 #SDRPSG pic.twitter.com/WABCqwIEVn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2023

Trainer Luis Enrique gunde Dembélé en Soler, twee uitblinkers aan de kant van PSG, rust in de slotfase. Mbappé bleef gewoon staan, en dat was maar goed ook voor de koploper. Invaller Bradley Barcola trok vanaf de achterlijn voor en het was Mbappé die vervolgens van dichtbij zijn hattrick compleet kon maken. Grote vreugde opnieuw bij de hattrick-held en zijn teamgenoten.

Reims maakte ondanks de ruime thuisnederlaag helemaal geen slechte indruk. Met name na rust werden de nodige kansen afgedwongen en PSG mocht doelman Gianluigi Donnarumma dankbaar zijn dat er geen doelpunten werden geïncasseerd in het noordoosten van Frankrijk.

Bij PSG was op het middenveld opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor de pas zeventienjarige Warren Zaïre-Emery, de jongste Fransman sinds 1914 is die is opgeroepen voor de nationale ploeg van Frankrijk. De nieuwe lijstaanvoerder hervat de competitie op 24 november met een thuiswedstrijd tegen AS Monaco.

???????????? ????????????????! ?? Kylian Mbappé maakt een hattrick tegen Stade Reims! De drie punten lijken nu wel verzekerd voor ?????? ?#ZiggoSport #Ligue1 #SDRPSG pic.twitter.com/z5z1pDtP20 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2023